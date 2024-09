Il torrente Anett si estende verso le nazioni vicine, e potrebbe inondare verso est.

Il tempo instabile si sta avvicinando alla Germania nei prossimi giorni. Le temperature stanno già scendendo sopra i 1000 metri, entrando nella zona di gelo. Inoltre, ci saranno precipitazioni significative in alcune aree, come previsto dal meteorologo di ntv Björn Alexander. L'acqua è probabile che fluisca in Germania attraverso l'Elba e l'Oder.

ntv.de: Qual è la situazione meteorologica attuale?

Björn Alexander: L'aria fredda dalle regioni polari si è spostata sulla Germania e le Alpi, arrivando fino al Mediterraneo. Nel Nord Italia si è formato un sistema di bassa pressione chiamato "Anett" o "Boris". Questo sistema porterà forti precipitazioni in alcune parti dell'Europa.

Quali regioni saranno interessate?

Il sistema di bassa pressione "Anett" si sta spostando dal Nord Italia verso l'Austria, la Repubblica Ceca e poi verso il Sud della Polonia. Questo movimento potrebbe portare forti precipitazioni, che potrebbero trasformarsi in neve in montagna. La linea della neve sabato sarà intorno ai 1200 metri nelle Alpi, ma potrebbe nevicare anche a 1000 metri in alcune valli. La quantità di neve dipenderà dall'intensità delle precipitazioni.

Quanta neve è prevista?

Si prevede che la tempesta di neve potrebbe portare da 50 a 100 centimetri di neve fresca alle alte quote. Non si escludono quantità maggiori nelle zone più elevate. Insieme a strade scivolose, condizioni invernali, accumuli di neve e trasporto di neve sono attesi in alcune aree a causa dei forti venti.

Quale è la discesa delle temperature in montagna?

A 2000 metri, la temperatura è scesa da 5 a 10 gradi mercoledì a circa o sotto i -3 gradi oggi. A 3000 metri, la temperatura è scesa da sopra lo zero a circa -10 gradi. La sensazione di freddo sarà sotto i -15 gradi.

E per le piogge nelle pianure?

Questi sistemi di bassa pressione sono le situazioni più piovose che conosciamo in Germania e in Europa centrale. Le situazioni Vb, con una bassa pressione che si sposta verso nord-est dal Nord Italia, potrebbero portare a record di precipitazioni. Ad esempio, nel 2002 sono stati registrati 312 litri di pioggia per metro quadrato a Zinnwald-Georgenfeld (Erzgebirge).

Che tipo di masse d'acqua porterà "Anett"?

Le masse d'acqua potrebbero raggiungere livelli simili a quelli del 2002, con picchi superiori a 300 o intorno a 400 litri per metro quadrato. L'attenzione sarà sulla zona dall'Austria orientale attraverso la Repubblica Ceca al Sud della Polonia. Pertanto, è probabile una situazione di alluvione grave o catastrofica nei prossimi giorni.

Quante piogge sono previste in Germania?

Le Prealpi potrebbero avere precipitazioni fino a 100 o 200 litri per metro quadrato entro la serata di lunedì. C'è il rischio di allagamenti localizzati e frane nelle regioni dell'Erzgebirge e della Sassonia meridionale.

E per il rischio di inondazioni nella nostra regione?

Una situazione di alluvione grave è improbabile nel sud, lungo il Danubio, a causa della capacità ancora disponibile dei fiumi e di una parte significativa delle precipitazioni che si trasformano in neve.

E nell'est?

Il rischio di alluvioni nell'est dipende dalle precipitazioni e dal deflusso dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia. In aree come l'Elba, l'Oder e la Neiße, i fiumi hanno le loro bacini idrografici. Tuttavia, è difficile valutare a causa delle incertezze delle previsioni dettagliate delle precipitazioni. I nostri paesi confinanti potrebbero avere giorni di ansia, mentre la Germania, secondo le informazioni attuali, potrebbe essere meno gravemente colpita.

Cosa possiamo aspettarci per il tempo del weekend?

Sabato sarà grigio e piovoso a sud del Danubio con pioggia persistente - e neve sopra i 1000 o 1200 metri. La metà orientale avrà anche tempo instabile con forti venti. Nel resto del paese ci saranno meno piogge. Le temperature alle Prealpi non supereranno i 5 o 6 gradi, mentre potrebbero raggiungere i 18 gradi con sole nel nord-ovest.

Qual è la previsione del tempo per domenica?

La pioggia nel sud potrebbe avere pause più lunghe. L'est rimarrà piovoso, mentre l'ovest avrà piogge sparse. Il tempo migliore sarà verso il Mare del Nord. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche ovunque, con l'estate tardiva sotto la superficie a 9 gradi alle Prealpi e ventosa da 13 a 19 gradi altrove.

Dove andrà il nostro viaggio la prossima settimana?

Lunedì ci saranno

