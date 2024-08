- Il top scorer eccitato si gode prima della partita di casa: "Un misto di vari fattori"

Allenatore Dino Toppmoeller era raggiante di entusiasmo prima della prima partita casalinga di Eintracht Frankfurt nella Bundesliga. Con avversari allettanti per la fase a gironi nella riformata Europa League e la conferma della permanenza dell'attaccante Omar Marmoush, non c'è da stupirsi che fosse di ottimo umore.

"È una combinazione di fattori," ha spiegato Toppmoeller, riferendosi al suo stato d'animo positivo. Era particolarmente ansioso per la partita casalinga di apertura della Bundesliga del sabato (15:30 / Sky) contro TSG 1899 Hoffenheim. "L'anticipazione è alle stelle per esibirci di nuovo davanti ai nostri tifosi."

Toppmoeller considerava la sua squadra come favorita

Il 43enne non ha lasciato dubbi sul fatto che le Aquile avessero un leggero vantaggio prima della partita. "Giociamo in casa, abbiamo una rosa forte, siamo di buon umore, l'energia nello spogliatoio è positiva," ha detto Toppmoeller. Di conseguenza, vedeva un vantaggio per la sua squadra.

Omar Marmoush sarebbe stato incluso anche nella rosa contro Hoffenheim. C'erano state persistenti speculazioni sul fatto che il 25enne attaccante se ne sarebbe andato. Tuttavia, Frankfurt ha reso chiaro alla fine della finestra di trasferimento che l'egiziano sarebbe rimasto con la squadra.

La decisione di Marmoush di restare "è un'ottima notizia per tutti"

"Abbiamo costantemente mantenuto che Omar è un componente cruciale della nostra squadra. Non ha mai mostrato l'intenzione di andarsene e rimane concentrato sui nostri obiettivi e traguardi," ha chiarito il direttore sportivo di Frankfurt, Markus Kroesche.

"È una situazione fantastica per tutti che rimanga," ha detto Toppmoeller. Aveva spesso parlato con l'egiziano. Marmoush gli aveva detto che si sentiva a suo agio, percepiva il supporto dei suoi compagni di squadra e apprezzava il lavoro con lo staff tecnico. Anche i tifosi erano dalla sua parte. "Questi elementi, credo, sono più preziosi per entrambi di qualche euro in più."

"Tutte le partite in trasferta sono sfide difficili"

Nella Europa League, i tifosi di Frankfurt possono aspettarsi partite casalinghe gestibili e trasferte impegnative. I campioni del 2022 ospiteranno Slavia Praga, Ferencvaros Budapest, Viktoria Pilsen e FK RFS Riga, campioni della Lettonia, nella fase a gironi. Fuori casa, gli Hessiani affronteranno AS Roma, Olympique Lyon, i campioni danesi del FC Midtjylland e Besiktas Istanbul. Questo è stato l'esito del sorteggio di Monaco.

"Tutti sono entusiasti dell'Europa League. Le partite in trasferta sono tutte sfide difficili. Le partite casalinghe offrono incontri interessanti. Vogliamo trasformarli di nuovo in festival di calcio con il nostro pubblico," ha detto Toppmoeller, esprimendo il loro obiettivo: "Vogliamo avanzare il più possibile." Gli orari di inizio esatti saranno annunciati entro sabato sera.

Ognuna delle 36 squadre - in precedenza ce n'erano 32 - giocherà quattro partite casalinghe e quattro in trasferta. Le prime otto squadre in classifica passeranno ai sedicesimi di finale alla fine della fase a gironi. Le squadre classificate dal 9° al 24° parteciperanno a una fase a eliminazione diretta per determinare il turno successivo. Il primo turno si terrà il 25/26 settembre. La fase a gironi si concluderà il 30 gennaio 2025. La finale si terrà il 21 maggio 2024 a Bilbao.

