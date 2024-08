- Il titolo della nuova canzone e' un riferimento a Kanye West.

Taylor Swift (34) ha inviato un altro messaggio nascosto con un titolo di canzone. La pop star è nota per elaborare le proprie esperienze nelle sue canzoni, che spesso porta i fan a speculare sulle persone a cui sono rivolte. Ad esempio, si ritiene che la canzone "thank you, next" sia diretta contro Kim Kardashian (43). La versione dal vivo ha ora un nuovo titolo che sembra fare riferimento al suo ex-marito, Kanye West (47).

"thank you, next" diventa "thank You aimEe"

Il 15 agosto, Swift ha pubblicato un mashup dal vivo di "thank You aimEe" e "Mean", che ha eseguito al suo "Eras Tour" a Londra. In questa occasione, ha riordinato le lettere maiuscole nel titolo della prima canzone per formare YE invece di KIM - il nuovo nome di Kanye West.

In "thank you, next" (o "thank You aimEe"), Swift descrive un bullo delle scuole superiori. I fan interpretano questo come un affondo contro Kim Kardashian, soprattutto considerato le tre lettere maiuscole nel titolo. Swift e Kardashian hanno avuto una faida pubblica nel 2016, con Kardashian che difendeva il suo allora marito Kanye West dopo che lui aveva insultato Swift e l'aveva chiamata "bitch" in una canzone.

Un cenno al successo in classifica?

L'omaggio di Swift a Kanye West potrebbe essere un cenno al suo recente fallimento in classifica. Il suo album "The Tortured Poets Department", da cui proviene "thank you, next", è stato al primo posto della classifica Billboard 200 per 14 settimane consecutive. Ciò ha impedito a West e Ty Dolla $ign (41) di raggiungere la vetta con il loro album appena uscito, che ha debuttato al secondo posto.

Nel mashup dal vivo di "thank You aimEe" e "Mean", Taylor Swift fa riferimento in modo sottile al suo ex-marito Kanye West cambiando le lettere maiuscole del titolo, portando alcuni a interpretarlo come una risposta alla sua recente difficoltà in classifica. Inoltre, i testi di "thank you, next" o "thank You aimEe" possono essere visti come un affondo sottile contro alcune persone, specificamente Kim Kardashian, a causa della loro faida pubblica e della struttura del titolo della canzone. ♪ Taylor Swift ♪ continua a utilizzare la sua musica come mezzo per esprimere le sue esperienze e i suoi conflitti personali, alimentando le speculazioni tra la sua fervente base di fan.

Leggi anche: