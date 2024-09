Il titolare del titolo olimpico di salto in sci in pensione pronuncia un' emozionante dichiarazione d'addio

Il campione olimpico di sci di fondo Daniel-Andre Tande ha annunciato il suo ritiro, circa quattro mesi prima dei Campionati del Mondo che si terranno nella sua città natale, Trondheim. In un messaggio emotivo, ha rivelato che lo stress psicologico dell'incidente del 2021 a Planica, in Slovenia, è stato il motivo della sua decisione. "Ancora oggi sto lottando con le conseguenze della mia caduta del 2021 a Planica", ha dichiarato Tande: "Oggi lo sci mi causa più ansia che emozione e ho sempre creduto che sia il momento di andare avanti quando la gioia si trasforma in paura".

Nel 2021, durante una gara di sci di fondo, Tande ha subito una caduta pericolosa sulla famosa pista di Slovenia. Ha subito una frattura al collo e un leggero trauma polmonare, e i medici hanno scoperto quattro emorragie cerebrali. I danni estesi hanno fatto temere per la sua vita, mentre lottava per sopravvivere invece di mirare alle posizioni di vertice. Tuttavia, è riuscito a superare l'ostacolo, tornando sulla linea di partenza solo nove mesi dopo.

Tuttavia, la carriera di Tande non è stata solo segnata da quell'incidente traumatico. Nel maggio 2018, al culmine del suo viaggio professionale fino ad allora, è stato colpito dalla sindrome di Stevens-Johnson, una condizione rara che ha rischiato di costargli la vita. "Mi sono svegliato da un sonnellino, lottando per respirare", ha condiviso con "Dagbladet": "Avevo difficoltà a deglutire o mangiare". Nonostante la malattia debilitante che attacca le cellule del corpo, Tande è riuscito a superare l'ostacolo e a tornare tra i migliori del mondo.

Tande ha cementato il suo posto nella storia vincendo l'oro olimpico come parte della squadra norvegese a Pyeongchang nel 2018. Ha ottenuto ulteriori vittorie significative, in particolare nello sci di fondo: è stato incoronato campione del mondo individuale a Oberstdorf nel 2018 e ha vinto anche tre medaglie d'oro come parte della squadra. Nel torneo delle quattro colline del 2016/17, ha mancato per un soffio il titolo finale quando la fascetta dello sci destro si è staccata durante l'ultima discesa della gara finale.

Dopo il suo incidente del 2021, che si è verificato durante una gara di sci di fondo in Slovenia, la passione di Tande per gli sport ha iniziato a diminuire. Nonostante i suoi risultati impressionanti, come la vittoria dell'oro olimpico a Pyeongchang e il titolo di campione del mondo individuale a Oberstdorf, lo stress psicologico delle sue ferite ha reso la competizione negli sport più ansiosa che esaltante.

