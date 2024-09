Il titano del ciclismo Pogacacar si avvicina alla corona del Campionato del Mondo

Nella fase finale della sua spettacolare carica in solitaria, Tadej Pogacar, il ciclista sloveno di fama mondiale, ha mollato la presa dalle manopole e ha trionfalmente alzato le braccia verso il cielo. Con coraggio, ostilità e una facilità inspiegabile, questo prodigio del ciclismo ha trasformato la WM contro il campione olimpico Remco Evenepoel in uno spettacolo tutto suo, ricordando il leggendario Eddy Merckx. Pogacar si è aggiudicato il suo primo titolo WM su un umido domenica a Zurigo dopo un'estenuante carica in solitaria di 51 chilometri, coronando un anno straordinario che ha visto vittorie al Giro d'Italia e al Tour de France.

"I non riesco a credere a ciò che è appena successo. Potrebbe essere stato un attacco avventato, non so cosa mi passasse per la mente," ha dichiarato il giubilante Pogacar, che ha iniziato il suo primo attacco 100 chilometri prima della fine: "Ma alla fine ha funzionato. È stato veramente difficile."

Pogacar entra a far parte dell'élite dei ciclisti che comprende Merckx (1974) e Stephen Roche (1987) che hanno conquistato il "triplete" del ciclismo in un anno, ovvero vittorie in due prestigiose corse a tappe e il titolo WM. Tuttavia, la gara complessiva, lunga 273,9 chilometri, è stata offuscata dalla tragica morte della giovane svizzera Muriel Furrer. La 18enne ha subito gravi ferite alla testa dopo una caduta in una sezione boschiva durante la gara femminile juniores del giovedì e è deceduta circa 24 ore dopo. Pogacar e i suoi compagni hanno reso omaggio alla sua memoria con un minuto di silenzio prima della partenza.

Ciclisti tedeschi in ruoli di supporto

Al traguardo del Sechseläutenplatz, accanto al lago di Zurigo, Pogacar ha mantenuto un vantaggio di 34 secondi sull'australiano Ben O'Connor. Il bronzo è andato al detronizzato campione in carica Mathieu van der Poel dei Paesi Bassi (+0:58 minuti). Evenepoel si è accontentato del quinto posto. I sei ciclisti tedeschi hanno principalmente svolto ruoli di supporto. Simon Geschke, che si ritirerà dalle competizioni WM dopo questa gara, era tra il primo gruppo di ciclisti in fuga il primo giorno. In seguito, Florian Lipowitz, che ha finito settimo alla Vuelta in Spagna, si è unito alla mischia. Hanno avuto poco impatto su Pogacar. L'ultimo titolo WM tedesco risale a 58 anni fa, nel 1966, quando Rudi Altig lo conquistò.

Pogacar ha iniziato la giornata con una calma olimpica. "Era incredibilmente rilassato, ha persino saltato la prima chiamata," ha riferito Urska Zigart, la sua compagna, che aveva finito 24ª nella gara femminile il giorno prima. Pogacar si aspettava una "gara lunga e impegnativa." Evenepoel, in sella a una bicicletta sontuosamente decorata e con un casco d'oro, ha mostrato un atteggiamento altrettanto rilassato e ha cercato di "conservare quanto più possibile energia per il finale." Tuttavia, la tranquillità è stata spezzata 100 chilometri nella gara, quando Pogacar ha guidato il primo attacco e ha colto di sorpresa i suoi rivali. Pogacar e un gruppo di fuggitivi, che includeva Lipowitz, hanno raggiunto i leader, ma si sono presto distanziati. La pressione su Evenepoel e i suoi compagni è aumentata.

Pogacar ha continuato a correre con il suo compagno di squadra alla UAE Emirates, Pavel Sivakov. Sivakov è caduto 51 chilometri prima del traguardo, e Pogacar ha iniziato la sua straordinaria carica in solitaria. È sorta una disputa nella caccia, con un visibilmente insoddisfatto Evenepoel che ha fatto gesti animati con i suoi contendenti. Pogacar è rimasto in controllo, e il suo vantaggio è rimasto appena sotto il minuto.

Nella gara femminile juniores, tuttavia, la tragedia ha colpito quando la giovane svizzera Muriel Furrer ha subito gravi ferite e è deceduta dopo una caduta durante la gara, lasciando i suoi compagni e la comunità del ciclismo in lutto.

Dopo la sua carica in solitaria, i ciclisti tedeschi hanno principalmente svolto ruoli di supporto, con Simon Geschke e Florian Lipowitz che hanno fatto apparizioni di rilievo. Nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a contrastare la supremazia di Pogacar, riflettendo il difficile cammino per riconquistare il titolo mondiale tedesco, che risale a 58 anni fa con Rudi Altig.

