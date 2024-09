Il titano bavarese Thomas Müller supera un altro traguardo significativo

La striscia di record continua, anche nella Champions League: l'inarrestabile Thomas Müller ha ora totalizzato 152 presenze nell'élite del torneo con la sua apparizione contro il Dinamo Zagabria, diventando il detentore solitario del record di più partite CL per un singolo club, superando le 151 di Xavi Hernández al Barcellona. Nella prima partita di Champions League della nuova stagione, il 34enne Müller è entrato al posto di Jamal Musiala all'68'.

Il leggendario portiere Iker Casillas e Lionel Messi hanno ciascuno fatto 150 presenze per un club (Real Madrid e Barcellona rispettivamente), mentre Cristiano Ronaldo detiene il record assoluto con 183 partite per Real, Juventus Torino e Manchester United. Se Müller possa raggiungere questo traguardo è incerto, dati i termini del suo contratto con i campioni del mondo del 2014 che scadono alla fine della stagione. Müller ha recentemente detto addio alla nazionale dopo l'Europeo casalingo.

Müller aveva precedentemente superato il record del leggendario portiere Sepp Maier con la sua 710ª presenza in partite ufficiali per il Bayern. È stato onorato dal CEO Jan-Christian Dreesen e dal presidente Herbert Hainer prima della partita di Zagabria, ricevendo una figura di legno intagliata come regalo. "Il nostro storico presidente Karl-Heinz Rummenigge ha detto una volta che se avessi dovuto commissionare una scultura di un giocatore del Bayern, avrei dovuto farlo fare a Thomas Müller dai famosi intagliatori di legno di Oberammergau. Il club ha preso alla lettera le sue parole", ha commentato Hainer.

Allo stesso modo, Harry Kane ha fatto storia. Ha conquistato il titolo di marcatore inglese più prolifico nella Champions League. Il capitano della nazionale inglese ha portato il suo conto dei gol in Champions League a 33 nella partita contro il Dinamo Zagabria, superando il connazionale Wayne Rooney (30 gol) e la leggenda del Bayern Arjen Robben (31). Robben ha portato il Bayern Munich alla vittoria della Champions League contro il Dortmund a Wembley nel 2013.

Dopo la sua tripletta contro il Holstein Kiel nella Bundesliga del weekend passato, l'ex stella del Tottenham Kane ha realizzato il suo primo poker in Champions League per il Bayern il martedì successivo. Kane è solo il quarto giocatore a realizzare questa impresa per il Bayern prima di lui, avendo segnato tre rigori contro il Dinamo Zagabria e uno su assist di Kimmich. In precedenza, Kane aveva segnato due doppiette per il Bayern nella Champions League: contro il Galatasaray Istanbul a novembre 2023 e contro la Lazio Roma sei mesi fa. In totale, Kane ora vanta 53 gol in partite ufficiali per il FC Bayern.

Altri giocatori hanno raggiunto traguardi importanti nella Champions League. Ad esempio, l'attaccante inglese Sergio Agüero ha raggiunto il traguardo delle 100 reti nel torneo con il Manchester City. Inoltre, Cristiano Ronaldo del Manchester United è diventato il primo giocatore a segnare in tutti i cinque principali campionati europei in un anno solare.

