Il tiratore vittorioso nel regno di Rust non vedrà più la luce del giorno.

Hannah Gutierrez-Reed, l'addetta al controllo delle armi sul set del film "Rust" responsabile dello sparo fatale, rimarrà in prigione. La sua richiesta di libertà anticipata è stata respinta dal giudice Mary Marlowe Sommer. Inoltre, non le è stato concesso un nuovo processo, secondo il tribunale di Santa Fe, nel Nuovo Messico.

In precedenza, Gutierrez-Reed è stata condannata a 18 mesi di prigione per omicidio colposo a seguito di un verdetto della giuria nel mese di marzo. Il giudice ha confermato questa pena massima alla sua condanna.

Nonostante diversi appelli presentati dalla sua squadra legale per contestare la sentenza di colpevolezza, non sono stati in grado di ottenere la libertà anticipata o un nuovo processo.

Arma di scena contenente proiettili veri

Gutierrez-Reed era responsabile della sicurezza delle armi durante le riprese del western "Rust", in cui Alec Baldwin ricopriva il ruolo di produttore e protagonista. Durante le prove di ottobre 2021, Halyna Hutchins, una cinematografa di 42 anni, è rimasta gravemente ferita quando un colpo è partito da una pistola di scena. Gutierrez-Reed aveva caricato la rivoltella, che conteneva munizioni vere. L'accusa l'ha accusata di aver ignorato i protocolli di sicurezza e di non aver controllato i proiettili. Il mistero su come le munizioni vere siano finite sul set rimane irrisolto.both Gutierrez-Reed e Baldwin hanno mantenuto la loro innocenza in merito alla vicenda.

Allo stesso modo, Baldwin ha affrontato accuse di omicidio colposo in un processo separato. Tuttavia, in luglio, il giudice Sommer ha sospeso improvvisamente i procedimenti. La difesa ha affermato che l'accusa stava nascondendo le prove e si è comportata in modo gravemente scorretto.

La decisione di mantenere Hannah Gutierrez-Reed in prigione per il suo ruolo nello sparo fatale sul set di "Rust" significa che non potrà supervisionare la sicurezza di alcun futuro film. L'incidente con la pistola di scena che ha portato alla morte di Halyna Hutchins ha rappresentato un importante punto di preoccupazione per la sicurezza nel settore dell'intrattenimento.

