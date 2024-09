- Il tiratore di paraatletici Hiltrop ottiene la sua terza medaglia d'oro

Tedesca Natascha Hiltrop, atleta paralimpica tedesca, ha ottenuto una vittoria strepitosa per aggiudicarsi l'oro ai Giochi Paralimpici. Al Centro di Tiro di Châteauroux, la 32enne ha dimostrato il suo talento nella gara di carabina 10m aria, superando la slovacca Veronika Vadovicova con l'ultimo colpo. Hiltrop aveva già conquistato l'oro nella gara di carabina 10m aria ai Giochi Paralimpici di Tokyo tre anni prima.

Si tratta del terzo oro vinto dalla squadra paralimpica tedesca a Parigi. Prima di Hiltrop, i nuotatori Tanja Scholz e Josia Tim Alexander Topf avevano già conquistato la vittoria.

Altre discipline paralimpiche, come il basket in carrozzina e il volley seduto, sono state rappresentate ai Giochi Paralimpici di Parigi. La squadra tedesca di basket in carrozzina ha vinto una partita combattuta, dimostrando che il successo della squadra paralimpica tedesca non si è limitato alle gare di tiro.

