- Il tipo di esistenza o di entità vivente più diffuso in Sassonia-Anhalt.

Un numero significativo di individui in Sassonia-Anhalt vive da solo. Nel 2023, rappresentavano la quota più grande delle sistemazioni abitativa con il 44%, secondo i risultati preliminari del Microcensimento del 2023 segnalati dall'Ufficio statistico di stato. Questo era quasi identico alla figura dell'anno precedente del 43,9%. A livello regionale, Halle era in testa con una popolazione single del 55%, seguita da Magdeburgo (52%) e Burgenlandkreis (50%).

Circa un quarto della popolazione viveva con figli sotto lo stesso tetto (24%). Le famiglie erano meno comuni nelle tre città indipendenti dello stato - Dessau-Roßlau (20%) e Halle e Magdeburgo (entrambi il 21%). Al contrario, le famiglie erano più numerose nella contea di Börde (31%), seguita da Jerichower Land (30%).

Il distretto di Wittenberg ha il maggior numero di coppie senza figli.

Il 31% della popolazione viveva come coppia senza figli. Questo variava dal 36% nella contea di Wittenberg al 25% a Halle. La dimensione media delle famiglie nello stato era di 1,9 persone.

Secondo l'Ufficio statistico di stato, il Microcensimento distingue tra le sistemazioni abitativa come segue: famiglie con figli (compresi i genitori single), coppie senza figli e individui single. Gli individui single potrebbero vivere in modo indipendente o condividere l'abitazione con più persone, come in un appartamento condiviso con coinquilini.

