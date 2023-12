Il tifoso che ha catturato lo storico fuoricampo di Aaron Judge non è sicuro di cosa ne farà

"È una bella domanda", ha detto Youmans all'affiliata della CNN WFAA quando gli è stato chiesto cosa farà con il pallone, rispondendo: "Non ci ho pensato".

Youmans è stato scortato dalla sicurezza dopo aver preso la palla ad Arlington, in Texas.

Dopo la partita, a Judge è stato chiesto se avesse recuperato la palla del fuoricampo che aveva colpito.

"Non ancora", ha risposto. "Non so dove sia finita. Vedremo cosa succederà. Sarebbe bello riaverla, ma è un ricordo per i tifosi. Hanno fatto una grande presa là fuori e ne hanno tutti i diritti".

Dopo aver battuto il record di fuoricampo della American League di Roger Maris, che durava da 61 anni, Judge si è congratulato con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e con l'ex Presidente Bill Clinton.

"Congratulazioni @TheJudge44 per il fuoricampo 62. Storia fatta, altra storia da fare", ha scritto Biden su Twitter martedì.

Anche Clinton ha twittato martedì: "Congratulazioni @TheJudge44 per il numero 62! Grazie per aver regalato agli appassionati di baseball di tutto il mondo una stagione emozionante, e ti mando i miei migliori auguri per ottobre".

Fonte: edition.cnn.com