- Il Thunder vince l'ultima partita in casa dopo il tempo supplementare.

Berlin Thunder ha concluso la stagione con successo allo Stadio Friedrich-Ludwig-Jahn, battendo i Wroclaw Panthers dalla Polonia 36:34 (23:23, 13:9) al quinto overtime, vincendo l'ultima partita casalinga nella European League of Football (ELF).

Tuttavia, questa non è stata solo l'ultima partita casalinga della stagione, ma anche l'ultima partita di football mai giocata in questo stadio di Prenzlauer Berg. Lo stadio fatiscente, dove sono stati scritti molti momenti sportivi storici, verrà presto demolito e ricostruito. Una cosa è certa: Thunder avrà bisogno di uno stadio nuovo per la prossima stagione.

"Il nostro gioco è stato troppo confusionario", è stato il giudizio del coach di Berlino Johnny Schmuck durante la pausa televisiva su ProSiebenMAXX. Tuttavia, ha anche criticato gli arbitri per la scarsa prestazione della sua squadra, sostenendo che non hanno penalizzato molti dei falli dei Panthers.

Era una questione d'orgoglio

La partita è stata caratterizzata non solo da due squadre determinate che si sono confrontate in un aperto scambio, ma anche da diversi giochi cruciali che sono derivati dagli errori dell'altra squadra.

Sul piano sportivo, non c'era molto in gioco - tranne l'orgoglio. Il prossimo fine settimana, Berlino si recherà all'ultima partita della stagione contro i Rhein Fire. Thunder avrà quindi un bye nell'ultima giornata di gioco. I playoff sono già fuori portata per i giocatori di football dello Spree.

