Il Texas sta inviando in autobus i richiedenti asilo nelle principali città con scarso preavviso. Questi sindaci vogliono frenare

La scorsa settimana, 14 pullman di migranti provenienti dal Texas si sono diretti verso New York - il totale più alto registrato dalla primavera del 2022, ha dichiarato il sindaco Eric Adams, citando il Centro per l'arrivo dei richiedenti asilo della città.

Su indicazione del governatore repubblicano Greg Abbott, dall'aprile del 2022 lo Stato della Stella Solitaria ha trasportato oltre 90.000 migranti in "città santuario" gestite da democratici come Washington, New York, Chicago, Filadelfia, Denver e Los Angeles, secondo i dati diffusi venerdì dall'ufficio del governatore.

Per giustificare il trasferimento in autobus dei migranti che attraversano il confine meridionale, Abbott in una dichiarazione dello scorso anno ha detto che "sono stati solo il Texas e l'Arizona a sopportare il peso di tutto il caos e dei problemi che ne derivano".

"Ora il resto dell'America può capire esattamente cosa sta succedendo", ha detto.

I leader delle città che stanno vivendo un afflusso di migranti si sono confrontati su come accoglierli al loro arrivo.

Mercoledì scorso, Adams ha firmato un ordine esecutivo che impone a tutti gli autobus charter che trasportano richiedenti asilo in città di rispettare le linee guida che regolano quando e dove i migranti possono essere lasciati a terra, e richiede un preavviso scritto del loro arrivo.

"Si tratta di collaborare e di trasformare il disordine in ordine", ha dichiarato Adams venerdì a "CNN This Morning". "Dobbiamo gestire con ordine le nostre città".

L'ordine del sindaco arriva sulla scia di un'impennata di attraversamenti del confine meridionale che ha messo a dura prova una serie di agenzie statunitensi già sovraccariche. Le autorità di frontiera hanno incontrato più di 225.000 migranti lungo il confine tra Stati Uniti e Messico nel mese di dicembre, segnando il totale mensile più alto registrato dal 2000, secondo le statistiche preliminari della Sicurezza Nazionale condivise con la CNN.

Secondo l'ordinanza, la violazione delle regole di New York City in materia di autobus comporterà un reato di classe B, punibile con un massimo di 3 mesi di carcere e multe fino a 500 dollari per gli individui e fino a 2.000 dollari per le aziende. Inoltre, le compagnie di autobus potrebbero vedersi sequestrare gli autobus dal Dipartimento di Polizia di New York.

Città come Chicago - e anche i suoi sobborghi - hanno già attuato e fatto rispettare un'ordinanza simile. All'inizio di questo mese, un autobus che trasportava richiedenti asilo è stato sequestrato e rimosso perché gli operatori non avevano i documenti necessari e il permesso.

Molti dei migranti trasportati in autobus verso nord "arrivano con una sola maglietta e senza alcuna protezione in regioni degli Stati Uniti dove fa molto freddo", ha dichiarato venerdì alla CNN Pedro Rios, direttore del programma di San Diego dell'American Friends Service Committee per il confine tra Stati Uniti e Messico. L'AFSC è un'organizzazione che lavora per la pace e la giustizia sociale negli Stati Uniti e nel mondo.

"La polizia di frontiera dice alle persone che possono indossare un solo capo di vestiario, quindi si spogliano delle giacche e degli indumenti caldi", ha detto. "Ed è così che dal punto di contatto con la polizia di frontiera, fino al rilascio a Chicago, o a New York, o dovunque sia, è così che viaggiano, spesso senza lacci delle scarpe, perché gli viene detto che devono toglierli".

Con le loro cose stipate in una sola borsa - perché gli è stato detto di ridurre la loro vita a un unico contenitore - sono già in uno "stato mentale molto vulnerabile", ha detto Rios.

"Fisicamente vulnerabili, emotivamente sconvolti, e poi che i politici giochino con le loro vite, è semplicemente inconcepibile", ha detto Rios.

Una coalizione di sindaci cerca assistenza

Per Adams e i suoi omologhi delle grandi città, il sindaco di Chicago Brandon Johnson e il sindaco di Denver Mike Johnston, il problema va ben oltre il coordinamento della consegna degli autobus.

I tre sindaci chiedono collettivamente un ulteriore sostegno federale per gestire l'afflusso di migranti, definendolo una crisi umanitaria nazionale che richiede una soluzione nazionale.

"Le nostre città stanno lavorando spalla a spalla per sostenere i nuovi arrivati, ma è ora che il governo federale aumenti le autorizzazioni al lavoro, crei una strategia di ingresso coordinata e fornisca più fondi federali per garantire che le città possano gestire questa crisi e aiutare i nuovi arrivati a prosperare", ha dichiarato Johnston in una dichiarazione online congiunta questa settimana.

I sindaci stanno "facendo di tutto per evitare di mantenere le promesse di città santuario che hanno dichiarato", ha dichiarato alla CNN Renae Eze, portavoce di Abbott. "Invece di attaccare gli sforzi del Texas per fornire soccorso alle nostre comunità di confine sopraffatte, questi sindaci democratici dovrebbero chiedere al loro leader di partito di fare finalmente il suo lavoro e mettere in sicurezza il confine - cosa che continua a rifiutarsi di fare".

Quest'anno, l'amministrazione Biden-Harris, in collaborazione con Stati e città, ha lanciato cliniche per l'autorizzazione al lavoro e lo status di protezione temporanea per aiutare i non-cittadini a ottenere permessi di lavoro e a decomprimere i sistemi di accoglienza, ha dichiarato venerdì alla CNN un portavoce della Casa Bianca.

"Ad oggi, queste cliniche hanno servito circa 10.000 persone e grazie agli sforzi dell'USCIS, il tempo medio di elaborazione delle domande di permesso di lavoro è di 30 giorni", ha dichiarato il portavoce.

"Il Presidente Biden è impegnato ad affrontare questo problema, ed è per questo che ha presentato al Congresso una richiesta di finanziamento supplementare che include risorse aggiuntive per proteggere il confine con più forze dell'ordine, più finanziamenti per le giurisdizioni che ospitano i migranti e finanziamenti per accelerare l'elaborazione dei permessi di lavoro per i non cittadini idonei".

A Chicago e a New York, intanto, un problema nell'accogliere questa ondata di richiedenti asilo è che vengono lasciati in luoghi e orari casuali, dicono i responsabili delle città.

A New York, questi abbandoni non pianificati stanno "interferendo con la capacità della città di gestire questa crisi umanitaria e di fornire servizi di emergenza", ha dichiarato in un comunicato online l'avvocato della corporazione di New York Sylvia O. Hinds-Radix.

L'ordine esecutivo di mercoledì mira a porre fine a tutto ciò.

"Stiamo dicendo che, per un certo periodo di tempo, è consentito lasciare i migranti in città, ma lo si farà nel luogo che abbiamo specificato, in modo da non sovraccaricare le nostre risorse, la nostra manodopera, e creare questo ambiente ordinato", ha detto Adams alla CNN.

L'ordine della città di New York prevede che:

- Gli autobus charter che trasportano 10 o più migranti dovranno fornire un preavviso di 32 ore ai funzionari della città prima dell'arrivo; - Un elenco dei passeggeri, compreso il numero di adulti singoli e di membri di una famiglia che viaggiano, deve essere fornito al commissario della città; - Le consegne devono essere effettuate in luoghi designati a Manhattan, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00; - È vietato lasciare i richiedenti asilo a New York durante le festività ufficiali osservate dalla città.

Se da un lato l'ordinanza garantisce ai richiedenti asilo un certo livello di successo al loro arrivo a New York, dall'altro non va abbastanza lontano, a meno che Adams non elimini le regole di 30 e 60 giorni di permanenza nei rifugi, ha dichiarato venerdì alla CNN Suvasini Patel, vicepresidente della comunicazione e della strategia della New York Immigration Coalition, un'organizzazione che rappresenta i gruppi per i diritti degli immigrati e dei rifugiati di tutta New York.

"Costruire un ambiente domestico sicuro e stabile è il primo passo per ogni famiglia che voglia intraprendere la strada dell'autosufficienza", ha detto Patel. "Senza di ciò, il sindaco sta rendendo un cattivo servizio a questi nuovi arrivati e, di fatto, sta danneggiando le loro prospettive di costruire davvero la loro vita qui".

A Chicago, dove dall'agosto 2022 sono arrivati 28.000 richiedenti asilo, si sta già applicando un'ordinanza simile per snellire le consegne e impedire che gli autobus lascino i migranti "in mezzo al traffico, agli angoli delle strade e all'aeroporto internazionale O'Hare", secondo i funzionari della città.

"Con il continuo abbassamento delle temperature, la città sta adottando sanzioni più severe per scoraggiare le compagnie di autobus dal non rispettare questi protocolli", ha dichiarato la città. "Questo trattamento disumano mette ulteriormente a rischio la sicurezza dei richiedenti asilo e aggiunge ulteriore tensione ai dipartimenti della città, ai volontari e ai partner di mutuo soccorso incaricati di alleviare quella che è già una dura transizione".

Le partenze dei migranti non avvengono solo in autobus: Il 20 dicembre, Abbott ha inviato un aereo di 120 migranti da El Paso a Chicago, come ha dichiarato alla CNN l'addetto stampa del governatore Andrew Mahaleris e come è stato condiviso su X.

Anche le comunità circostanti a Chicago stanno cercando di controllare l'afflusso, richiedendo agli autobus di ottenere un permesso prima di far scendere i migranti, come nel villaggio di Elburn, un'ora fuori città. All'inizio di questo mese, 38 migranti sono arrivati alla fermata di Elburn del sistema ferroviario per pendolari dell'area metropolitana di Chicago, accompagnati da una guardia di sicurezza, da un addetto e da un autista di autobus, secondo il verbale della riunione del consiglio del villaggio del 27 dicembre.

L'amministratore del villaggio di Elburn, John Nevenhoven, ha dichiarato alla CNN che la consegna del singolo autobus è stata ordinata, in quanto i migranti hanno aspettato sull'autobus fino all'arrivo del treno, ma ha detto che i funzionari sono molto preoccupati che gli autobus possano far scendere i migranti quando i treni non sono in funzione, lasciandoli bloccati in un luogo sconosciuto.

"Abbott sta inviando autobus fuori dalla città di Chicago, in alcuni casi a centinaia di chilometri di distanza, dove le persone vengono lasciate... viene detto loro che si trovano nella città di Chicago e vengono letteralmente lasciate nel bel mezzo del nulla", ha detto Johnson a "CNN This Morning" venerdì. "Trovo che questo sia disumano e inconcepibile".

L'ordinanza di Elburn, approvata il 27 dicembre, prevede che gli autobus presentino una richiesta di autorizzazione almeno cinque giorni lavorativi prima di far scendere i migranti e che gli operatori effettuino controlli sui precedenti dei passeggeri maggiorenni, fornendone copia alle autorità competenti.

Secondo l'ordinanza di Elburn, le violazioni possono comportare una multa di 750 dollari per passeggero.

Il sindaco di Denver, Johnston, ha dichiarato venerdì alla "CNN This Morning" che il Congresso deve affrontare la crisi.

La sua città ha ricevuto più di 5.000 migranti a dicembre, tra cui 115 autobus dal Texas, ha dichiarato giovedì alla CNN Jordan Fuja, addetto stampa di Johnston. La città ha una media di oltre 250 nuovi arrivati al giorno e attualmente ne ospita 4.100, ha detto.

Denver sta lavorando per mettere in atto regole di emergenza che limitino gli arrivi dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, ha detto Fuja, per garantire che il personale della città sia disponibile a sostenere i migranti al loro arrivo e ad aiutarli a raggiungere il rifugio.

"La cosa frustrante per noi è che sappiamo che questo problema è risolvibile... Per noi è chiaro che c'è un percorso per risolverlo", ha detto Johnston. "Ed è per questo che abbiamo bisogno che il Congresso agisca. Penso che la Casa Bianca veda lo stesso percorso per risolverlo".

Gloria Pazmino, Norma Galeana, Camila Bernal e Whitney Wild della CNN hanno contribuito a questo servizio.

