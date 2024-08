Il Texas esegue un condannato a morte dopo 27 anni di prigione

Nel 1997, un uomo confessa l'omicidio di una donna di 48 anni che faceva jogging in Texas. Quasi tre decenni dopo, lo stato lo uccide con la pena di morte. Fino alla fine, i suoi avvocati cercano di bloccare l'esecuzione davanti alla Corte Suprema.

Un uomo è stato giustiziato nel Texas, negli Stati Uniti, per l'omicidio di una jogger avvenuto oltre 27 anni fa. Arthur Lee Burton è stato dichiarato morto mercoledì sera (ora locale) dopo aver ricevuto un'iniezione letale nel carcere di Huntsville. Poche ore prima, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva respinto una richiesta dei suoi avvocati per fermare l'esecuzione.

Nel luglio del 1997, una madre di tre figli è stata brutalmente picchiata e strangolata con il suo stesso lacci da scarpe in un'area boschiva vicino a Houston, secondo la polizia. I documenti del tribunale mostrano che Burton ha confessato l'omicidio della donna di 48 anni. Ha detto che lei gli aveva chiesto perché lo stesse facendo e che non doveva farlo. Tuttavia, in seguito ha ritrattato la sua confessione e comunque è stato condannato a morte per omicidio e tentato stupro della jogger nel 1998. Un tribunale d'appello del Texas ha annullato la sentenza due anni dopo, ma è stato condannato alla pena di morte di nuovo nel 2002.

La corte respinge la rivendicazione di infermità mentale

Gli avvocati di Burton hanno cercato di fermare la sua esecuzione sostenendo che aveva ottenuto un punteggio basso nei test d'intelligenza, indicando una significativa infermità mentale. Hanno sostenuto che la pena di morte non dovrebbe essere applicata al loro cliente. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno detto che Burton non aveva mai sollevato precedentemente la questione dell'infermità intellettuale e l'aveva portata solo otto giorni prima della sua esecuzione programmata.

Nel 2002, la Corte Suprema ha proibito l'esecuzione di persone con disabilità intellettuali. Tuttavia, la Corte Suprema ha anche consentito agli Stati Uniti di avere discrezionalità nella definizione dei disturbi su base caso per caso.

