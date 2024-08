Il Texas denuncia la General Motors per vendita illegale di dati sui conducenti.

General Motors è il primo costruttore di automobili a essere colpito da un'azione legale dopo che l'ufficio del procuratore generale ha aperto un'indagine su diversi costruttori in giugno per aver apparentemente raccolto una grande quantità di dati e poi venduto illegalmente.

Con l'assenza di una dettagliata legge federale sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, molti stati stanno intervenendo per emanare le proprie regolamentazioni per proteggere i consumatori nel mercato in continua crescita della compravendita dei dati.

Secondo la dichiarazione dell'AG, il costruttore di automobili con sede a Detroit avrebbe utilizzato la tecnologia per "raccogliere, registrare, analizzare e trasmettere dettagliati dati di guida ogni volta che un conducente utilizzava il proprio veicolo" nei modelli dal 2015 in poi.

General Motors ha venduto queste informazioni a diverse altre compagnie, comprese almeno due per generare "punteggi di guida" sui suoi clienti, sostiene l'AG. La causa afferma che queste due compagnie hanno poi venduto questi punteggi alle compagnie assicurative.

Le compagnie assicurative possono utilizzare i dati per vedere quante volte le persone hanno superato i limiti di velocità o hanno rispettato altre leggi stradali. Alcune società assicurative chiedono ai clienti se vogliono optare volontariamente per tali programmi, promettendo tariffe più basse per i guidatori più sicuri.

Ma l'ufficio del procuratore generale ha sostenuto che General Motors ha ingannato i suoi clienti texani incoraggiandoli a iscriversi a programmi come OnStar Smart Driver. Tuttavia, accettando di partecipare a questi programmi, i clienti hanno anche acconsentito inconsapevolmente alla raccolta e alla vendita dei loro dati, secondo l'ufficio del procuratore generale.

"Despite lengthy and convoluted disclosures, General Motors never informed its customers of its actual conduct—the systematic collection and sale of their highly detailed driving data," the AG's office said in a statement.

Le attività nel settore automobilistico, comprese quelle di General Motors, sono ora sotto la lente di ingrandimento a causa dei timori sulla privacy dei dati. Dopo l'indagine, molte attività potrebbero dover rivalutare le loro politiche sulla raccolta e sulla privacy dei dati per conformarsi alle nuove regolamentazioni.

