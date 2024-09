Il tetto di una barca di festa di Berlino cede, causando nove feriti.

A bordo di un battello sulla Sprea si trovavano circa 120 persone che si stavano divertendo quando è successo il peggio. Il tetto della nave si è sgretolato, causando il panico. I vigili del fuoco di Berlino-Mitte, stazionati sull'isola di Fischerinsel, sono intervenuti prontamente e hanno confermato che quattro persone hanno riportato ferite gravi, mentre cinque hanno riportato ferite leggere, secondo i resoconti.

In un aggiornamento, i vigili del fuoco hanno dichiarato che in totale nove persone sono rimaste ferite. I dettagli sull'incidente sono ancora in fase di indagine. I primi resoconti suggeriscono che il tetto del battello per festeggiamenti è crollato. Il numero di feriti inizialmente segnalati era di circa 30.

La sequenza esatta degli eventi deve ancora essere chiarita. Inoltre, non ci sono ancora spiegazioni concrete sulla causa dell'incidente. Il quotidiano "Bild" riferisce che i festaioli erano stati trovati a ballare sulle botole della "Heimatland" poco prima delle 21. Mentre ballavano, le botole hanno ceduto, precipitando nelle profondità sottostanti.

Un testimone oculare ha raccontato al giornale: "C'erano spettacoli in corso sulla nave. Il tetto è crollato, c'erano persone sopra, persone sotto di esso." Un altro testimone oculare ha aggiunto: "Era uno spettacolo su una nave, ma si poteva anche rilassarsi sul tetto. Mentre il secondo atto stava per concludersi, una sezione del tetto è crollata." Il giornale ha anche menzionato che sui tetti erano state stese delle tappeti, come si può vedere dalle foto.

I vigili del fuoco hanno inviato una squadra di soccorso sul luogo dell'incidente sull'isola di Fischerinsel. La nave danneggiata si trovava sulla Sprea. Le acque circostanti e la riva sono state perlustrate con l'aiuto di una nave multifunzione, come riferito dai vigili del fuoco. Tuttavia, non sono state trovate altre persone in acqua. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini. È stato anche dispiegato un elicottero di soccorso sulla scena. I vigili del fuoco hanno confermato che numerosi individui sono stati valutati e poi soccorsi dai servizi di emergenza.

Le persone stavano ballando sul tetto?

Sì, secondo i testimoni e il quotidiano "Bild", le persone stavano ballando sul tetto del battello per festeggiamenti poco prima del crollo.

L'incidente è avvenuto su un battello per festeggiamenti organizzato dall'Unione Europea per i suoi dipendenti, come suggeriscono alcune fonti. Nonostante l'atmosfera festosa, il tetto è crollato durante uno spettacolo, ferendo diverse persone.

Leggi anche: