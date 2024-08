Il tetto del ramo della rete si abbatte improvvisamente

In soli otto giorni, i tetti di due filiali Netto crollano. Prima, colpisce un negozio a Schleswig-Holstein, ferendo leggermente dodici persone. Ora, il tetto di un supermercato in Bassa Sassonia crolla anch'esso.

Nelle distretti di Verden e Diepholz in Bassa Sassonia, piogge torrenziali hanno causato strade e seminterrati allagati. Nel distretto di Syke di Barrien, il tetto di una filiale Netto è crollato. Poiché il mercato è attualmente in fase di ristrutturazione, le masse d'acqua hanno potuto facilmente entrare. "Il tetto era aperto a causa dei lavori di ampliamento", ha detto Lutz Budelmann dei vigili del fuoco locali nel distretto di Diepholz. Circa 20 persone hanno dovuto lasciare il negozio immediatamente. Non sono state segnalate ferite.

Il mercato è chiuso e ora deve essere chiamato un ingegnere strutturale. L'ingresso massiccio dell'acqua ha allagato il mercato, ha riferito il portavoce dei vigili del fuoco Lutz Budelmann. "Era una cella temporalesca con forti piogge, sono cadute centinaia di litri d'acqua", ha spiegato il portavoce.

Non si tratta del primo incidente del genere. Pochi giorni fa, il tetto di un'altra filiale Netto a Ratzeburg (distretto di Herzogtum Lauenburg) a Schleswig-Holstein è crollato. Il negozio è stato esaminato da un esperto dopo l'incidente. È stato utilizzato anche un drone durante i lavori, come ha detto una portavoce della polizia. L'esperto sarà supportato dalla polizia criminale e dai vigili del fuoco.

Dodici persone leggermente ferite

L'edificio è chiuso a causa del rischio di crollo. C'è ancora un pericolo acuto nella zona circostante, secondo i resoconti della polizia. Pertanto, l'area è stata transennata e sorvegliata da un servizio di sicurezza.

Dodici persone sono state leggermente ferite nel crollo. Non è stato trovato nessuno sotto le macerie poiché tutti sono riusciti a lasciare l'edificio in tempo. Secondo i testimoni, il crollo del tetto lo scorso martedì è stato preceduto da forti crepitii. I clienti e i dipendenti sono stati quindi invitati a lasciare l'edificio immediatamente.

