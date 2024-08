Eventi elettorali regionali - Il testo sottolinea l'importanza di istituire un Parlamento a livello europeo.

Proprio prima delle elezioni statali, il Politbarometer della ZDF indica che l'AfD è la forza dominante nella Turingia, superando la CDU con il 29%, mentre in Sassonia la CDU è prevista per ottenere la vittoria con il 33%. Questi risultati provengono dalle ultime ricerche condotte dal Forschungsgruppe Wahlen, pubblicate nel "heute journal". Nuovi parlamenti statali saranno istituiti in entrambi i territori domenica.

In Turingia, l'AfD ha ottenuto il 29% nel sondaggio, piazzandosi nettamente avanti alla CDU con il 23% e al BSW con il 18%. La Sinistra, attualmente al potere con il Ministro-Presidente Bodo Ramelow, si attesta al 13%. L'SPD potrebbe non raggiungere la soglia per entrare nel parlamento statale, con il 6%, mentre i Verdi potrebbero non ottenere rappresentanza con il 4%.

"Una coalizione di CDU, BSW e SPD potrebbe a malapena raggiungere la maggioranza, mentre altre opzioni di coalizione non sono fattibili", si legge in una dichiarazione. In teoria, le coalizioni tra AfD e CDU, AfD e BSW, e CDU, BSW e Sinistra potrebbero formare una maggioranza; tuttavia, queste opzioni sono state respinte dalla CDU o dal BSW. Il 29% dei rispondenti è ancora indeciso sulle proprie intenzioni di voto.

La CDU mantiene il suo vantaggio sull'AfD in Sassonia

In Sassonia, la CDU, guidata da Michael Kretschmer, ha un significativo vantaggio sull'AfD con il 33% contro il 30%. Il sondaggio suggerisce che la Sinistra non otterrà rappresentanza nel parlamento statale con solo il 4%. I Verdi e l'SPD ottengono entrambi il 6%, mentre il BSW raggiunge il 12% nel sondaggio. Insieme, questi partiti rimanenti contano per il 9%, nessuno dei quali supererà la soglia del 3%.

"Oltre a continuare la coalizione CDU, Verdi e SPD, un'alleanza tra CDU e BSW sarebbe vicina a raggiungere la maggioranza", hanno dichiarato gli istituti di sondaggio. Una coalizione tra CDU e AfD è teoricamente possibile, ma la CDU ha respinto questa opzione.

I livelli di supporto per i partiti individuali rimangono sostanzialmente invariati rispetto al Politbarometer dell'23 agosto - nonostante il nuovo sondaggio sia stato condotto dopo l'attacco sospetto di un islamista a Solingen. Nella serata di venerdì, un uomo armato di coltello ha attaccato una festa cittadina, causando tre morti e otto feriti. Il sospetto responsabile è il 26enne siriano Issa Al H., ora in custodia a Düsseldorf.

È importante notare che i risultati dei sondaggi hanno un'intrinseca incertezza. Fattori come la diminuzione della lealtà dei partiti e le decisioni elettorali tardive rendono difficile per gli istituti di sondaggio pesare accuratamente i dati raccolti. I sondaggi rappresentano semplicemente il sentimento attuale e non devono essere interpretati come previsioni dei risultati elettorali finali.

