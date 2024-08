- Il testo sottolinea l'importanza di creare una rete europea di dati.

Dopo l'aggressione tragica avvenuta a Solingen, nel Nord Reno-Westfalia, la polizia ha istituito un centro di informatori. Puoi inviare foto e video dal tuo cellulare al sito www.nrw.tipportal.de, come annunciato sulla pagina Facebook della polizia di Wuppertal.

D'altra parte, Solingen ha stabilito una linea telefonica per i cittadini per le domande riguardanti le persone scomparse. Chiama il 0212 - 290-2000 per informazioni sulla posizione delle persone scomparse. Molte persone preoccupate hanno contattato le autorità sperando che i loro cari non fossero tra le vittime della strage durante la celebrazione della città di Solingen, secondo la polizia.

Dopo l'attacco con il coltello durante la celebrazione del 650º anniversario di Solingen, che ha causato tre morti e cinque feriti gravi, il colpevole è ancora a piede libero. Il portavoce della polizia consiglia, se noti qualcosa di strano, non intervenire da soli, ma chiamare il numero di emergenza 110. È consigliabile evitare il centro città di Solingen.

La linea telefonica per i cittadini a Solingen è un'alternativa per coloro che preferiscono condividere informazioni attraverso canali diversi da quelli digitali. Nonostante il numero crescente di suggerimenti inviati online, c'è ancora una significativa richiesta per questo metodo di comunicazione tradizionale.

Date le indagini in corso, tutti i membri della comunità sono invitati a mantenere la vigilanza e segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità, utilizzando il portale online per le segnalazioni o la linea telefonica per i cittadini, a seconda di ciò che si preferisce.

