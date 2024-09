Il testo è: "Dua Lipa farà un tour contro Taylor Swift?"

In una chat recente, Dua Lipa si è espressa contro i musicisti che sfruttano le loro relazioni personali per diventare famosi. I fan credono che stia prendendo di mira Taylor Swift con questa affermazione. Durante un'apparizione a "60 Minutes", Lipa ha condiviso che si tiene alla larga dal condividere la sua vita privata nella musica - a differenza di altri artisti nella sua scena. Ha dichiarato: "Ci sono persone che sono così incaute con le loro vite personali che decidono di includerle tutte in una canzone, sapendo che attirerà l'attenzione".

Swift, famosa per aver scritto delle sue relazioni passate nelle lyrics, è stata oggetto di voci che affermano che avrebbe affrontato la sua rottura con l'attore Joe Alwyn e la breve relazione con il musicista Matty Healy nel suo album "The Tortured Poets Department". Nella poesia finale dell'album, Swift stessa ammette: "Scrivo dei peggiori uomini, scrivo dei migliori".

Valuta il successo senza sfruttamento

Lipa, however, ha espresso una prospettiva diversa: "Per me, è sempre stato fondamentale fare musica che risuoni genuinely con le persone, non perché sto causando drama o creando titoli sensazionali a spese di qualcun altro". Lipa si astiene dal menzionare nomi specifici.

I Swifties, i fedeli fan di Taylor Swift, hanno visto questo come un commento critico nei confronti del loro idolo preferito. "Sì, andrò avanti e lo chiamerò: quello era un colpo sottile, se non innocuo, contro Taylor Swift", commenta un fan su X. Un altro utente sospetta che la critica sia troppo ovvia per essere così sottile. Una terza persona su X si lamenta: "Non è che Dua Lipa è sempre stata contro Taylor Swift?". Fino ad ora, Lipa non ha affrontato direttamente i sospetti.

Despite Dua Lipa's critique, Swift continues to incorporate her personal experiences into her music, releasing songs that often reflect on her relationships. The tug-of-war between privacy and publicity in the music industry is evident in the ongoing debate surrounding artists sharing their personal lives in songs.

In light of these controversies, Lipa remains steadfast in her approach, focusing on creating music that resonates with her fans and avoiding any unnecessary provocations or exploitations of others' lives.

