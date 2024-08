- Il terzo bambino nasce.

Angelina (32) e Sebastian Pannek (38) sono entusiasti di annunciare la nascita del loro terzo figlio. La coppia influencer ha condiviso la notizia con i loro oltre 703.000 e 369.000 follower su Instagram. In un post congiunto, hanno scritto: "Tu, piccolo, rendi la nostra famiglia completa, e siamo grati ogni giorno per aver ricevuto tre figli così meravigliosi e sani". Hanno promesso ai loro figli: "Saremo sempre lì per te, qualunque strada scegli. Siamo qui per te, per la vita e oltre".

"Il nostro meraviglioso figlio"

Nel post, la coppia ha condiviso un video con una foto da una sessione di foto della pancia. Il testo accompagnatorio recita: "Il nostro meraviglioso figlio. Non vedevamo l'ora che arrivasse il giorno, eravamo così emozionati di stringerti finalmente tra le braccia e coccolarti. Mamma, Papà e i tuoi fratelli sono così incredibilmente innamorati di te e ti fanno sentire così ogni secondo". La coppia non ha rivelato dettagli sulla nascita.

Per Angelina e Sebastian Pannek, questo è il loro terzo figlio insieme e il loro secondo figlio. "L'amore è nell'aria e nei nostri terzo miracolo", la coppia ha annunciato la gravidanza a febbraio. Il loro primo figlio è nato nell'estate del 2020, seguito dalla loro figlia in autunno del 2022. La coppia si è sposata nel 2020.

Entrambi sono diventati noti come candidati nell'universo del "Bachelor". Sebastian Pannek ha cercato il grande amore come "Bachelor" nel 2017 e poi è stato insieme alla vincitrice Clea-Lacy Juhn (33) per un anno e mezzo. Angelina Pannek è arrivata seconda nel 2014 con il "Bachelor" Christian Tews (44).

Instagram è una piattaforma in cui Angelina e Sebastian hanno condiviso la loro gioiosa notizia sulla nascita del loro terzo figlio, arrivando a un totale di 1.072.000 follower. Dopo la nascita, hanno espresso il loro affetto per il loro neonato figlio in un post commovente su Instagram.

