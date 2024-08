Il terrore bavarese è stato rilasciato, Augusta sta ignorando imprudentemente il suo imbarazzo imprudentemente

1. FC Saarbrücken manca di un altro incantesimo in coppa: L'anno scorso sorprendente semifinalista cade questa volta ai tiri di rigore nel primo turno. Insieme a FC Augsburg, la 12ª squadra della Bundesliga passa, ma non senza difficoltà.

Viktoria Berlin - FC Augsburg 1:4 (1:1)

Grazie a un'impennata di prestazioni, il FC Augsburg ha evitato un'uscita anticipata consecutiva nel primo turno della DFB-Pokal. Gli "Fuggerstädters" hanno vinto 4-1 (1:1) contro la Viktoria Berlin della Regionalliga e sono passati al turno successivo. Lo scorso anno, la squadra della Bundesliga è inciampata contro la SpVgg Unterhaching (0:2) nella sua partita di apertura.

Elvis Rexhbecaj (33.), il nuovo acquisto Samuel Essende (53.), Niklas Dorsch (87.) e Phillip Tietz (90.+2) hanno spostato l'ago della bilancia a favore di Augusta. Il debuttante Marius Wolf, terzino destro in arrivo dal Borussia Dortmund, ha festeggiato il suo ingresso. All'inizio della partita, Aidan Liu (4.) ha segnato per Berlino allo Stadio Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, ma sembrava un'altra uscita anticipata per la squadra della Bundesliga.

Dopo un corner, Liu ha segnato da vicino per portare in vantaggio Berlino, ma Augusta ha preso il controllo del gioco e ha cercato il pareggio. Tietz ha colpito il palo con un colpo di testa (24.), ma Rexhbecaj ha pareggiato poco dopo con un assist di Tietz. Tietz ha avuto un'altra occasione prima della fine del primo tempo, ma Liu ha bloccato il suo tiro sulla linea (42.).

Dopo l'intervallo, Essende, arrivato dal club portoghese FC Vizela, ha portato in vantaggio Augusta con un assist di Arne Maier. L'allenatore Jess Thorup ha orchestrato il vantaggio efficacemente e Berlino ha mostrato poca minaccia offensiva. Dorsch e Tietz hanno garantito la vittoria.

1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

L'allenatore Miroslav Klose e il suo 1. FC Nürnberg hanno frustrato il sogno di un'altra favola in coppa del 1. FC Saarbrücken nel primo turno della DFB-Pokal. La squadra di seconda divisione ha vinto 5-3 ai tiri di rigore dopo un pareggio 1:1 (1:1, 1:0). Saarbrücken, che aveva sorprendentemente battuto Bayern Monaco e Eintracht Frankfurt lo scorso anno, ha risposto con un gol spettacolare di Kai Brünker (80.).

Nel primo tempo, Michael Sevcik (12.) ha segnato un gol fantastico da 20 metri per portare in vantaggio Norimberga. Saarbrücken ha avuto poche occasioni, ma Simon Stehle (57.) ha sprecato una buona opportunità. Ondrej Karafiat (74.) ha avuto la possibilità di portare il punteggio a 2:0 per Norimberga, ma Phillip Menzel ha negato il suo colpo di testa. Il gol di Brünker ha portato ai tempi supplementari, ma Norimberga ha vinto i tiri di rigore con Christian Mathenia che ha parato il rigore di Manuel Zeitz e Rafael Lubach che ha segnato il rigore vincente.

