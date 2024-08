Il territorio tedesco sarebbe stato incendiato nel 2023

Gli incendi boschivi in Canada, Amazzonia e Grecia hanno bruciato un'area di 3.9 milioni di chilometri quadrati nel 2023. È più di dieci volte l'area della Germania. Il rischio di incendi dipende principalmente da un fattore, secondo i ricercatori.

Incendi come quelli devastanti dell'anno scorso sono probabili che aumentino significativamente nei prossimi decenni - a meno che le emissioni di gas serra non diminuiscano. Un rapporto di un team di ricerca internazionale guidato da Matthew Jones dall'Università di East Anglia a Norwich, basato su un'analisi sistematica da marzo 2023 a febbraio 2024, afferma che il cambiamento climatico ha reso questi incendi molto più probabili in Canada, Amazzonia e Grecia. Questi incendi, a loro volta, contribuiscono al riscaldamento globale attraverso le loro emissioni di CO2.

In tutto il mondo, un'area di 3.9 milioni di chilometri quadrati è stata bruciata - più di dieci volte l'area della Germania (357,592 chilometri quadrati). Anche se era leggermente inferiore alla media a lungo termine degli ultimi anni - 4 milioni di chilometri quadrati - le emissioni di carbonio erano il 16% più alte rispetto a quella media. Gli incendi hanno rilasciato circa 8,6 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera durante il periodo di studio, con quasi un quarto di quella - più di 2 miliardi di tonnellate - provenienti dagli incendi boschivi in Canada.

Il più grande incendio all'interno dell'UE

La parte settentrionale dell'America meridionale, in particolare il Brasile, ma anche il Venezuela, il Perù e la Bolivia, ha subito una stagione degli incendi eccezionalmente intensa. Nel Evros, nord-est della Grecia, l'incendio più grande mai registrato nel territorio dell'Unione Europea ha bruciato su circa 900 chilometri quadrati - la dimensione di Berlino.

Se la situazione nelle savane africane fosse rimasta calma, le emissioni di CO2 legate agli incendi avrebbero raggiunto un nuovo record, secondo il team, che ha incluso anche ricercatori tedeschi, nella rivista "Earth System Science Data".

"Con un clima più caldo, gli incendi boschivi diventeranno più frequenti e intensi", dice l'autore principale Jones. "Sia la società che l'ambiente soffrono delle conseguenze". Più di 230.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case in Canada da sole. Incendi più grandi sono stati registrati anche in Cile e Hawaii, tra gli altri luoghi.

L'analisi mostra che il cambiamento climatico ha raddoppiato le condizioni meteorologiche per grandi incendi - calore e siccità - in Grecia, almeno triplicato in Canada e aumentato di più di un fattore 20 nell'Amazzonia. "È praticamente certo che gli incendi del 2023 in Canada e nell'Amazzonia siano stati resi più grandi dal cambiamento climatico", dice la co-autrice Chantelle Burton del servizio meteorologico nazionale britannico, il Met Office.

Il modo in cui il rischio di incendi si svilupperà in diverse parti del mondo nel corso del secolo dipende dalle future emissioni di gas serra, secondo il rapporto. In uno scenario di emissioni medie ad alte, il rischio di incendi come quelli della scorsa stagione in Canada aumenterebbe di più di un fattore sei entro il 2100, nell'Amazzonia quasi tre volte e in Grecia del doppio. "Finché le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, il rischio di incendi boschivi estremi aumenterà bruscamente", dice il co-autore Douglas Kelley del Centro per l'ecologia e l'idrologia del Regno Unito.

Nel caso di poche emissioni, il rischio in Canada sarebbe solo raddoppiato, nell'Amazzonia sarebbe rimasto sostanzialmente invariato e in Grecia sarebbe aumentato di circa un terzo.

Altri fattori sono importanti

Il team nota anche che mentre il clima è un fattore importante per il rischio di incendi, non è l'unico. Altri fattori includono la densità della vegetazione, l'uso del suolo e le misure di prevenzione degli incendi. Nella parte occidentale dell'Amazzonia, le attività umane come la deforestazione e l'espansione agricola hanno reso i boschi più suscettibili alla siccità. Un altro fattore contribuente lo scorso anno è stato il fenomeno di El Niño eccezionalmente forte, che si verifica ogni tre-otto anni e contribuisce al calore e alla siccità in America meridionale.

Il rapporto prevede anche condizioni meteorologiche favorevoli per grandi incendi in America del Nord e del Sud quest'anno, in particolare nell'ovest dell'America del Nord, come nello stato americano della California, e nel Pantanal, una grande area umida nell'ovest del Brasile.

