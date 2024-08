Il territorio sudcoreano ha visto un afflusso di rifugiati nordcoreani che attraversano a piedi il confine.

Un individuo nordcoreano è fuggito a sud attraversando a piedi il confine altamente fortificato tra le due nazioni, secondo fonti militari sudcoreane. L'esercito sudcoreano ha catturato un "sospetto nordcoreano" sulla linea del fronte orientale e lo ha consegnato alle autorità competenti martedì, ha dichiarato l'esercito. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, l'individuo catturato è un soldato nordcoreano che è stato aiutato nella sua fuga dall'esercito sudcoreano.

L'individuo, ancora in divisa militare, è stato catturato mentre correva lungo una strada costiera nella provincia orientale di Gangwon, secondo i media locali. Lo Stato Maggiore Conjunto della Corea del Sud ha dichiarato che non sono state osservate attività militari distinte nella Corea del Nord. Ulteriori dettagli sull'incidente e il background della fuga sono attualmente in corso di indagine.

Questo evento rappresenta il secondo caso in poche settimane. L'8 agosto, un nordcoreano è riuscito a passare al sud via mare, segnando il primo successo nella fuga per mare in 15 mesi. Dal divisione della Corea, decine di migliaia di nordcoreani hanno cercato rifugio nel sud, partendo principalmente per la Cina.

L'individuo è stato inizialmente avvistato dalle autorità locali mentre indossava la sua uniforme militare nordcoreana. Il governo sudcoreano sta attivamente indagando sulle circostanze della sua fuga a sud.

Leggi anche: