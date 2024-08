Il terribile spettacolo di tennis da tavolo di Felix Lebrun scuote Parigi

La Francia si aggiudica la prossima medaglia di bronzo nel ping pong. Questa volta, la squadra guidata da Felix Lebrun, che aveva già vinto una medaglia nella gara individuale, ha reso emozionante il duello in due match di singolare in uno spettacolare scontro contro il Giappone.

Una festa enorme è esplosa nell'Arena Sud 4: i giocatori di ping pong francesi celebrano la loro seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi in casa. Dopo che Felix Lebrun, il 17enne talento che attualmente è al quinto posto nel mondo, ha vinto il bronzo nella gara individuale, la squadra ha conquistato la medaglia di bronzo. La gara a squadre è stata un match punto a punto, con Lebrun che ha prevalso 3-1 contro Hiroto Shinozuka nell'incontro decisivo. Non c'erano dubbi su questa vittoria, poiché Lebrun ha giocato eccezionalmente bene per mesi, soprattutto in questi Giochi Olimpici.

La squadra giapponese deve aver realizzato la forza del loro avversario quando ha visto le coppie per il quinto gioco in questa battaglia per tre vittorie. Quando Felix Lebrun ha convertito il suo quarto punto match, non c'è stato modo di fermare l'entusiasmo in questo tempio che aveva acceso l'energia di uno stadio di calcio per giorni. Ha prima saltato tra le braccia del fratello Alexis, poi ha festeggiato con Simon Gauzy. I due avevano gettato le basi per questo successo con una prestazione eccezionale nel doppio contro i migliori giocatori Tomokazu Harimoto e il sorprendente mancino Shinozuka.

Gauzy impazzisce

La musica della finale dell'Europeo 2016 era ancora fresca nella memoria di tutti quando il DJ ha fatto partire "Freed from desire" e i fan hanno urlato di gioia. Gauzy è impazzito, correndo intorno al tavolo come un derviscio e ruggendo di gioia. Che momento. I giocatori hanno ballato insieme e goduto di questi grandi momenti di felicità. Già abbastanza straordinario. A soli 17 anni, Felix Lebrun ha ora vissuto un momento culminante della sua carriera che sarà difficile superare a livello emotivo. Due bronzi, due volte in uno stadio rumoroso come una corsa di Formula 1 - e tutto in casa, di fronte a grandi star come Zinedine Zidane.

Ma la strada per la seconda medaglia è stata più emozionante del previsto. Felix Lebrun ha vinto i primi due set, ma è diventato più irregolare nel terzo set man mano che il giocatore giapponese diventava più forte, soprattutto nei lunghi rally. Stavano forse iniziando a pesare le intense settimane a Parigi sul giovane francese? Shinozuka ha anche salvato un punto set e ha avuto una fortuna incredibile in rete e bordocampo nella fase finale del terzo set. Più volte le palle sono rimbalzate in modo tale da battere Lebrun. Ha anche avuto un inizio difficile nel quarto set, con Shinozuka che ha preso un vantaggio stretto. Ma il francese ha combattuto, proprio come aveva fatto contro il tedesco Dimitri Ovtcharov nella gara individuale. Non ha nervi, o almeno pochi.

Lebrun tiene il fiato sospeso

È riuscito a riprendere il controllo, trovare la concentrazione e guadagnare di nuovo i punti match. Ha avuto bisogno di altre due possibilità contro il coraggioso giocatore giapponese. I fan erano sulle spine, così come l'angolo francese. Erano pronti a festeggiare, ma hanno dovuto aspettare diverse volte. Solo la quarta occasione è stata coronata dal successo. Un potente rovescio di Shinozuka non è stato rispedito. Finalmente, la festa poteva iniziare. Chi si aggiudicherà l'oro si deciderà alle 15. Poi, i campioni olimpici in carica della Cina e la Svezia si sfideranno per l'oro. La squadra tedesca è stata eliminata nei quarti di finale dagli svedesi con una sconfitta per 0:3 nell'ultimo match della leggenda Timo Boll.

Lebrun aveva dimostrato la sua tempra poco prima. Nel duello contro l'ex prodigio giapponese Harimoto, ha affrontato tre match point nel quinto set. Con un gioco aggressivo e coraggioso, ha risposto a tutti gli attacchi in questo thriller ad alta velocità, che aveva pochi lunghi rally. Entrambi i giocatori hanno dato il massimo sull'attacco. Improvvisamente, era 10-10. Lebrun ha guadagnato il suo primo punto match. Con un rovescio spietato contro il servizio del giapponese, ha mandato entrambi se stesso e lo stadio in estasi. Lebrun ha saltato di gioia, sapendo quanto fosse cruciale questa vittoria. La Francia ora guidava 2-0 in questo evento a squadre.

I prossimi due duelli sono andati al Giappone. Alexis Lebrun ha lottato contro la sconfitta, ma era chiaramente inferiore contro Tomagi. although both are close in the world rankings - the Frenchman at 18, the Japanese at 16 - the power dynamics on the table were clear. The Asians shortened the game and had the upper hand in the next duel. This was no surprise, as Harimoto is clearly the better player than Gauzy, who fought bravely but would have needed the best day of his life to win. But then came Felix Lebrun, the prodigy. He held up under pressure: Bronze, ecstasy.

