- Il terreno della Turingia a Jena ha raggiunto il suo picco di prezzo.

Nel regno della Turingia, Jena rivendica il titolo di avere i lotti edificabili più costosi. Come la "Città della Saale" si vanta, la media dei costi dei lotti edificabili nel 2021, secondo l'Ufficio statistico di Erfurt, era di 679,67 euro al metro quadrato. Al contrario, Erfurt aveva un prezzo di 256,31 euro al metro quadrato, e Weimar di 184,92 euro. La città di Suhl, che gode di uno status indipendente, si vantava dei prezzi medi di acquisto più economici, pari a soli 48,97 euro al metro quadrato. In precedenza, i costruttori avevano trovato Jena il luogo più costoso.

Stando ai dati, i costi medi più alti per i lotti edificabili nella regione si sono verificati nel distretto di Sömmerda, pari a 148,65 euro al metro quadrato, mentre i prezzi più bassi si sono trovati nel distretto dell'Altenburger Land, pari a soli 22,22 euro al metro quadrato.

Nel 2021, un totale di 1.139 lotti inutilizzati sono stati trasferiti nella regione. Di queste transazioni, 759 hanno riguardato terreni destinati alla costruzione residenziale. In totale, sono stati venduti circa 2,5 milioni di metri quadrati, per un valore di circa 87 milioni di euro. Ciò equivale a un prezzo medio di acquisto di 34,34 euro al metro quadrato.

