Il tentativo sotto copertura di scoraggiare Trump e il Comitato Nazionale Repubblicano dall'intimidire gli elettori e i membri dello staff di sondaggio.

Sin dalla sua apparizione dopo le elezioni del 2020, l'azione legale ha proceduto a un ritmo lento attraverso i tribunali federali di Washington D.C., mentre si dibattevano le dispute di Trump riguardo all'immunità civile dalle cause legali presidenziali. In modo interessante, il caso è ora stato assegnato alla giudice federale Tanya Chutkan, che gestisce le accuse di subversione elettorale federale contro Trump.

Tuttavia, il caso sta mostrando alcuni segni di progresso.

Questo caso ha importanti implicazioni per le future elezioni, poiché i votanti richiedono a un giudice federale di imporre la sorveglianza della corte, richiedendo a Trump, alla sua campagna e al Comitato Nazionale Repubblicano di ottenere l'approvazione preventiva prima di intraprendere attività relative a ricontrolli, certificazioni o simili attività post-elettorali. Inoltre, sono proibiti dall'intimidere i votanti, i lavoratori delle urne e altri funzionari elettorali.

Se i querelanti uscissero vittoriosi, avrebbero un potente deterrente contro la potenziale intimidazione e molestia dei votanti da parte dei Repubblicani, poiché Trump e i suoi alleati hanno manifestato l'intenzione di sottomettere nuovamente i risultati delle elezioni.

Il tipo di sorveglianza della corte richiesta dai votanti non è una pratica uncommon per il Partito Repubblicano. In effetti, il GOP è stato soggetto a un decreto consensuale ordinato dalla corte per gran parte degli anni '80 fino al 2017, che proibiva le pratiche che potevano intimidire o discriminare i votanti neri.

L'avvocato Rajiv Parikh, che ha rappresentato il Partito Democratico durante una significativa parte del lungo caso contro il RNC che ha portato al decreto consensuale scaduto, ha evidenziato il ruolo critico che i tribunali svolgono nel prevenire l'intimidazione dei votanti che si è verificata durante le elezioni del 2020.

"Indipendentemente dalle tue intenzioni, se ciò che fai ha come conseguenza l'esclusione di un gruppo o l'intimidazione di qualcuno, spetta a un tribunale come giudice imparziale decidere se ciò è appropriato o meno," ha sottolineato Parikh.

Al centro dell'azione legale ci sono le rivendicazioni dei votanti neri del Michigan che la collaborazione dei convenuti nel 2020 ha portato alla disenfranchisement illecito di questi votanti e di altri votanti in "aree metropolitane principali con grandi popolazioni di votanti neri" attraverso "il disturbo dei tentativi di conteggio dei voti, l'innalzamento di sfide infondate durante i ricontrolli e il tentativo di bloccare la certificazione dei risultati delle elezioni attraverso intimidazione e coercizione dei funzionari e dei volontari elettorali."

Secondo la causa, i convenuti hanno violato la legge sul voto del 1965 e l'Atto del Ku Klux Klan, che è stato emanato durante la Ricostruzione per combattere la violenza dei suprematisti bianchi e consentire alle persone di intraprendere azioni legali contro coloro che istigano la violenza per ostacolare la partecipazione alle elezioni degli Stati Uniti attraverso la forza, l'intimidazione o la minaccia.

Gli avvocati di Trump e del RNC hanno richiesto il dismissione del caso, sostenendo che qualsiasi azione presumibilmente dannosa era una forma di espressione politica protetta.

"Questo è solo un tentativo palese di sopprimere la dissidenza politica e scoraggiare la libertà di parola," ha notato un avvocato di Trump e della campagna in una presentazione dello scorso anno. "Anche se tutte le affermazioni sono vere, Trump e la sua Campagna hanno semplicemente esercitato la libertà di parola durante un conflitto politico significativo."

Chutkan non ha ancora emesso alcun pronunciamento significativo nel caso. Le è stato assegnato il processo casualmente lo scorso ottobre, mesi dopo che aveva iniziato a gestire il caso criminale portato contro Trump dallo speciale consigliere Jack Smith.

Mesi dopo, ha sottolineato la necessità di un avanzamento nella questione civile mentre il paese si preparava per le elezioni presidenziali.

"È stata in attesa per un po' di tempo. Alla fine, un mancato pronunciamento significa che, in effetti, nega ai querelanti il loro rimedio," ha espresso Chutkan durante una udienza a tarda novembre.

La causa, intitolata "Michigan Welfare Rights Organization v. Trump," richiede sia la sorveglianza della corte sulle attività elettorali che il risarcimento monetario per i supposti danni arrecati intorno alle elezioni del 2020. Tuttavia, di recente, i querelanti hanno richiesto l'autorizzazione per abbandonare la loro richiesta di risarcimento per evitare una prolungata discussione sul fatto che Trump possa evitare la responsabilità rivendicando l'immunità presidenziale per le sue azioni durante le elezioni precedenti.

In una recente presentazione, gli avvocati dei votanti neri hanno argomentato che evitare il dibattito sull'immunità avrebbe permesso al caso di avanzare rapidamente, soprattutto alla luce delle prossime elezioni del 2022.

Il decreto consensuale scaduto del RNC, che era stato in vigore per quasi quattro decenni, derivava da una disputa tra i Repubblicani e il Comitato Nazionale Democratico riguardo all'intimidazione dei votanti in regioni a maggioranza nera del New Jersey durante le elezioni del 1981.

La sorveglianza della corte proposta nel caso di D.C. differisce dal precedente decreto consensuale in vari aspetti. In primo luogo, si applicherebbe al GOP e ai votanti non-partisan invece che a due partiti politici. In secondo luogo, il precedente decreto consensuale si concentrava principalmente sull'osservazione delle urne, mentre la nuova proposta mira a proteggere sia i votanti che i lavoratori elettorali, che sono stati presi di mira dagli alleati di Trump nel 2020 mentre diffondevano menzogne sulla legittimità delle elezioni.

"In questo ambiente carico e pericoloso, il venti percento dei funzionari elettorali prevede di abbandonare il lavoro prima delle elezioni del 2024, principalmente a causa degli attacchi dei leader politici. Il trenta percento dei funzionari è a conoscenza di uno o più funzionari elettorali che hanno già lasciato il lavoro a causa delle paure per la loro sicurezza, delle minacce aumentate o dell'intimidazione," afferma la causa.

Parikh ha suggerito che la sorveglianza della corte richiesta sarebbe particolarmente importante negli stati oscillanti come la Georgia e la Pennsylvania, dove gli avvocati Repubblicani potrebbero mirare alle aree con alte popolazioni di votanti minoritari.

In tempi recenti, gli esperti legali hanno osservato che l'Atto del Ku Klux Klan non ha ricevuto molta attenzione giudiziaria. Tuttavia, alcuni querelanti hanno iniziato a utilizzare questa legge per intentare cause contro Trump e i suoi sostenitori riguardo alle loro azioni durante le elezioni del 2020, o per richiedere il risarcimento monetario dalle persone coinvolte nella violenza politica di destra.

La direttrice del Election Law Clinic alla Harvard Law School, Ruth Greenwood, ha commentato che l'aspetto unico del caso di D.C. è il suo tentativo di utilizzare l'Atto del Ku Klux Klan nella sua forma originale.

Greenwood ha ulteriormente spiegato che i votanti neri mirano a stabilire un tribunale in cui i litiganti possono presentare rapidamente le loro rivendicazioni se si verificano incidenti simili nel 2024.

Recenti casi a DC che impiegano altre sezioni della legge del 1871 sono stati avviati da ufficiali democratici e agenti di polizia del Campidoglio contro Trump e i suoi alleati dopo l'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti.

Un altro caso noto dell'applicazione di questa legge ha coinvolto gli attivisti conservatori Jacob Wohl e Jack Burkman, trovati responsabili della loro campagna di soppressione del voto mirata ai votanti neri nelle chiamate robot durante le elezioni del 2020. Un giudice federale ha determinato che le loro azioni hanno violato la legge KKK, la VRA e altre leggi, portando a un risarcimento di $1 milioni.

Una delle conseguenze più notevoli dell'applicazione recente di questa legge si è verificata in una corte federale di Charlottesville, in Virginia. I neonazisti e gli organizzatori e manifestanti suprematisti bianchi coinvolti nella manifestazione "Unite the Right" del 2017 sono stati colpiti da milioni di multe per aver causato disturbo ai contromanifestanti, inclusi quelli colpiti da un'auto. Tuttavia, una corte d'appello ha limitato i danni pagabili ai querelanti a circa $2 milioni.

In questo momento, una giuria nel tribunale federale di Austin sta esaminando un caso che coinvolge rappresentanti della campagna Biden-Harris che affermano di essere stati traumatizzati da un convoglio "Trump Train" che ha circondato il loro pullman elettorale su un'interstatale del Texas. Il giudice che sovrintende a questo caso ha consentito l'invocazione della legge KKK.

Katelyn Polantz di CNN ha contribuito a questo report.

L'azione legale in questione, descritta come "Michigan Welfare Rights Organization v. Trump", ha importanti implicazioni per le future elezioni, poiché solleva domande sui limiti del discorso politico e il ruolo dei tribunali nel prevenire l'intimidazione dei votanti durante le elezioni.

Inoltre, il caso ha promosso discussioni nei circoli politici circa la possibilità di un maggiore controllo giudiziario nelle attività elettorali, che alcuni argomentano potrebbe alterare il panorama politico, particolarmente negli stati oscillanti con alte popolazioni di votanti minoritari.

