- Il tentativo di furto a mano armata si traduce in sparatorie.

Il giocatore di football americano statunitense Ricky Pearsall (23) ha vissuto un incidente di sparatoria durante un tentato furto. La sua squadra sportiva, i San Francisco 49ers, ha rilasciato una dichiarazione.

Nella dichiarazione, si menziona che Pearsall è stato colpito da un proiettile al petto durante l'incidente del 31 agosto, sabato, e il suo stato è grave ma stabile. La squadra invia i suoi pensieri e benedizioni all'atleta ferito e alla sua intera famiglia.

Come riportato da "FOX40", Pearsall stava andando a una sessione di incontro e saluto quando l'incidente è avvenuto. Secondo il Dipartimento di Polizia di San Francisco (SFPD), che ha parlato con "People", lo sparatoria è avvenuta intorno alle 15:40 del 31 agosto all'incrocio tra Geary Street e Grant Avenue. All'arrivo sulla scena, gli ufficiali hanno scoperto due maschi con ferite.

Entrambi gli individui sono stati portati all'Ospedale Generale di San Francisco per ulteriori esami. Un'indagine preliminare ha mostrato che il ladro ha tentato di prendere di mira Pearsall. "C'è stata una disputa durante il tentato furto, che ha portato a ferite sia al sospetto che alla vittima", ha spiegato la dichiarazione. "Il sospetto è stato arrestato e le accuse stanno attualmente essere elaborate."

Il sindaco elogia gli sforzi della polizia

Il sindaco di San Francisco London Breed (50) ha espresso i suoi pensieri attraverso la sua piattaforma social X (precedentemente Twitter): "La polizia di San Francisco è arrivata prontamente sulla scena e ha arrestato il tiratore. Stiamo tenendo Ricky e i suoi cari nei nostri pensieri in questo momento difficile. Ti terremo aggiornato sulle sue condizioni e sugli altri dettagli man mano che li riceveremo."

Pearsall è stato scelto dai 49ers nel primo turno quest'anno e come loro 31ª scelta nel Draft NFL. In precedenza, ha giocato per i Arizona State Sun Devils e poi è passato all'Università della Florida per giocare nelle stagioni 2022 e 2023. Purtroppo, a causa di un infortunio alla spalla, Pearsall non ha partecipato a nessuna partita di precampionato, come riportato da NBC. I 49ers inizieranno la loro stagione il 9 settembre, contro i New York Jets allo Stadio Levi's.

I San Francisco 49ers hanno annunciato un nuovo ingresso nella loro dichiarazione, rivelando che hanno aggiunto una 'Nuova entrata' alle loro preghiere di squadra. Questa 'Nuova entrata' si riferisce a Ricky Pearsall, che è stato ricoverato in ospedale a seguito dell'incidente di sparatoria.

Data l'ammissione di Pearsall in ospedale a causa dello sparatoria, i 49ers hanno deciso di posticipare qualsiasi celebrazione per la sua stagione di debutto fino a quando le sue condizioni non miglioreranno.

