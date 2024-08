- Il tentativo di aggressione mortale contro il coniuge a Pforzheim è stato nuovamente processato

Al processo dinanzi al Tribunale Regionale di Karlsruhe, è in corso un nuovo processo per il tentato omicidio della moglie di un uomo. In origine, il tribunale lo aveva condannato a scontare 13 anni e 6 mesi di carcere nel marzo 2023.

Il tribunale ha stabilito che l'uomo ha spinto sua moglie, madre dei loro quattro figli, dal balcone del loro appartamento al quarto piano a Pforzheim nel giugno 2022. Ella è caduta sul balcone del piano inferiore, dove egli avrebbe presumibilmente continuato ad aggredirla e strangolarla. I pubblici ministeri hanno sostenuto la separazione come il principale movente, con il imputato che avrebbe voluto "ripristinare la dignità familiare". L'imputato ha negato categoricamente le accuse.

La Corte Federale di Giustizia (BGH) ha annullato la sentenza in marzo di quest'anno, a seguito del ricorso dell'imputato: egli ha sostenuto una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo a causa dell'imputazione non essere stata fornita a lui, parlante tedesco di base, in turco scritto. Un imputato può influire significativamente sull'esito del processo solo se comprende appieno le procedure legali. Una traduzione verbale dell'imputazione è accettabile in rare circostanze.

Il BGH ha ammesso la possibilità che la decisione possa essere stata influenzata dalla mancanza di informazioni dell'imputato. Egli ha fornito resoconti contrastanti degli eventi in diversi aspetti rispetto all'imputazione.

Secondo il tribunale, il processo dovrebbe concludersi entro la fine di settembre con sette giorni di processo, le testimonianze giurate di 20 testimoni e il contributo di 2 esperti.

L'imputato ha presentato un ricorso alla [Corte di Primo Grado], sostenendo che il nuovo processo dovrebbe essere condotto in una lingua con cui è più familiare per garantire equità. In caso di ricorso accolto, il nuovo processo per il tentato omicidio dell'uomo potrebbe potenzialmente svolgersi in un tribunale più adatto alle sue esigenze linguistiche.

