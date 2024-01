Il Tennis Tour toglie punti di classifica a Wimbledon per la decisione di bandire i giocatori russi e bielorussi

Quest'anno, tuttavia, i tour professionistici maschili e femminili, insieme alla Federazione Internazionale di Tennis (ITF), hanno scelto di togliere i punti di classifica per l'evento del Grande Slam.

L'annuncio della rimozione dei punti di classifica, fatto separatamente venerdì dalla Women's Tennis Association (WTA), dall'Association of Tennis Professionals (ATP) e dall'ITF, arriva in seguito alla decisione degli organizzatori del torneo di vietare a russi e bielorussi di partecipare all'evento di quest'anno.

"La nostra posizione è volta a proteggere le pari opportunità che le giocatrici WTA devono avere per competere come individui", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato della WTA Steve Simon. "Se non prendiamo questa posizione, abbandoniamo il nostro principio fondamentale e permettiamo alla WTA di diventare un esempio per sostenere la discriminazione basata sulla nazionalità in altri eventi e in altre regioni del mondo. La WTA continuerà ad applicare le sue regole per rifiutare tale discriminazione".

"La discriminazione da parte di singoli tornei non è semplicemente sostenibile in un Tour che opera in più di 30 paesi", ha dichiarato l'ATP.

"Apprezziamo molto i nostri rapporti di lunga data con Wimbledon e la LTA e non sottovalutiamo le difficili decisioni prese nel rispondere alle recenti indicazioni del governo britannico. Tuttavia, notiamo che si trattava di una guida informale, non di un mandato, che offriva un'opzione alternativa che avrebbe lasciato la decisione nelle mani dei singoli giocatori che gareggiano come atleti neutrali attraverso una dichiarazione firmata. Le nostre discussioni interne con i giocatori interessati ci hanno infatti portato a concludere che questa sarebbe stata un'opzione più accettabile per il Tour".

L'ITF, annunciando il ritiro dei punti di classifica per gli eventi di Wimbledon juniores e in carrozzina, ha dichiarato: "Questa difficile decisione è stata presa come misura protettiva che sostiene il principio dell'accesso aperto alle competizioni internazionali basato sul merito e protegge l'integrità delle competizioni internazionali di tennis dell'ITF". La posizione dell'ITF rimane quella di mantenere gli atleti russi e bielorussi idonei a partecipare come atleti neutrali".

L'AELTC, che è una filiale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, ha dichiarato in un comunicato di venerdì che mantiene la sua decisione. In aprile gli organizzatori di Wimbledon avevano dichiarato che russi e bielorussi non avrebbero potuto partecipare al torneo di quest'anno.

"Come abbiamo già dichiarato in precedenza, dopo un'attenta valutazione di una serie di fattori, e dovendo agire in conformità con le direttive del governo britannico, siamo giunti a due conclusioni definitive che hanno costituito la base di questa decisione", si legge nel comunicato dell'AELTC.

E ha proseguito: "Non eravamo disposti a intraprendere azioni che potessero mettere a rischio la sicurezza personale dei giocatori o delle loro famiglie. Riteniamo che richiedere dichiarazioni scritte ai singoli giocatori - e questo varrebbe per tutti i giocatori interessati - come condizione per l'ingresso nelle circostanze di alto profilo di Wimbledon comporterebbe un controllo e un rischio significativi.

"Inoltre, non siamo disposti ad accettare che il successo o la partecipazione a Wimbledon vengano utilizzati per favorire la macchina propagandistica del regime russo che, attraverso i suoi media di Stato strettamente controllati, ha una storia riconosciuta di utilizzo dei successi sportivi per sostenere una narrazione trionfale al popolo russo.

"Desideriamo quindi esprimere il nostro profondo disappunto per le decisioni prese dall'ATP, dalla WTA e dall'ITF di eliminare i punti di classifica per i Championships. Riteniamo che queste decisioni siano sproporzionate nel contesto delle circostanze eccezionali ed estreme di questa situazione e della posizione in cui ci siamo trovati, e dannose per tutti i giocatori che gareggiano nel Tour".

"Stiamo valutando le nostre opzioni e ci riserviamo di prendere posizione in questa fase. Stiamo anche discutendo con i nostri colleghi del Grande Slam".

Fonte: edition.cnn.com