Il fine settimana porterà temperature più fresche e un tempo più variabile nella Renania-Palatinato e nella Saarland. Prima di allora, le temperature saliranno nuovamente venerdì fino a 31 gradi, come riportato dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach. Rimarrà asciutto e il sole si mostrerà spesso.

Nella notte di sabato, le prime piogge compariranno nel nord-ovest, mentre nel sud rimarrà per lo più asciutto. Le temperature minime si aggireranno tra 17 e 14 gradi.

La domenica sarà significativamente più fresca

Secondo il DWD, il weekend comincerà nuvoloso o molto coperto. In alcune zone, si prevedono piogge e isolate tempeste. Le temperature massime si aggireranno tra 24 e 28 gradi, con temperature in altura intorno ai 22 gradi.

La notte di domenica rimarrà piovosa. Localmente, sono previsti condizioni meteorologiche severe, come spiegato dal DWD. Si raffredderà a 17-13 gradi.

La domenica sarà anche umida: le piogge si sposteranno sulle regioni nella prima parte della giornata. Tuttavia, dovrebbe migliorare verso la sera. Con temperature comprese tra 20 e 24 gradi, non sarà così caldo come i giorni precedenti.

