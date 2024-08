- Il tempo in estate in Bassa Sassonia e Brema ha mostrato temperature variabili e un calore generale.

Bassa Sassonia e Brema hanno vissuto un'estate variabile ma calda. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha segnalato eventi turbolenti come tornado, trombe d'aria e raffiche autunnali nella sua prima valutazione estiva. La temperatura media a Bassa Sassonia da giugno ad agosto è stata di 17,9°C, leggermente superiore alla media storica del 16,2°C dal 1961 al 1990.

Sono stati registrati forti tornado durante i temporali. Le piogge hanno scatenato trombe d'aria vicino a Borkum e le raffiche autunnali hanno raggiunto i 127 km/h lungo la costa. Inoltre, c'è stato un eccesso di pioggia, circa 253 litri per metro quadrato rispetto alla media di 219 litri per metro quadrato. Tuttavia, c'è stato un aumento di sole, con 675 ore registrate negli ultimi tre mesi, a differenza del periodo di riferimento di 583 ore.

Brema ha registrato un'estate tipicamente variabile ma calda secondo i dati del DWD. La temperatura media è stata di 18°C, leggermente superiore al periodo di riferimento del 16,6°C. La pioggia a Brema è stata più alta da giugno ad agosto, con una media di 245 litri per metro quadrato rispetto al periodo di riferimento di 219 litri per metro quadrato. Il sole è stato presente per 675 ore, a differenza della media a lungo termine di 589 ore.

L'estate è stata significativamente più calda della media in tutta la Germania, con una temperatura media di 18,5°C, 2,2°C superiore al periodo di riferimento, rendendola la 28ª estate calda consecutiva, con temperature di agosto particolarmente elevate. Le parti meridionali e orientali della Germania hanno subito il caldo estivo più intenso. La durata del sole nell'estate è aumentata di quasi il 15% rispetto alla media del 1961-1990 di 614 ore.

La quantità di pioggia da giugno ad agosto è stata di circa 240 litri per metro quadrato in tutta la Germania, simile al periodo di riferimento. Tuttavia, ci sono state differenze regionali significative, con più di 600 litri per metro quadrato misurati nelle regioni alpine, mentre alcune parti del nord-est sono rimaste incredibilmente secche con meno di 150 litri per metro quadrato. Alcuni luoghi in zone soggette a siccità hanno ricevuto tanta pioggia in poche ore quanta se ne sarebbe normalmente aspettata in tre mesi.

Il servizio meteorologico ha suggerito l'installazione di barriere temporanee lungo la costa a causa dell'aumento della frequenza delle raffiche autunnali, alcune delle quali non superavano i 30 cm di larghezza. Nonostante la pioggia in eccesso, molte regioni della Germania, comprese la Bassa Sassonia e Brema, hanno registrato un notevole aumento delle ore di sole durante l'estate.

