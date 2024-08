- Il tempo di Mick Schumacher in Formula 1 sta diminuendo, con la pressione crescente per il suo ritorno.

Lo scorso weekend, il Campionato di Formula 1 è tornato dalle vacanze nella cittadina olandese di Zandvoort, dando il via all'ultima parte della stagione. Come sempre, il pilota di riserva della Mercedes Mick Schumacher è stato visto nel garage delle Frecce d'Argento insieme al team principal Toto Wolff. Le telecamere hanno catturato un sorridente Schumacher, mentre Wolff appariva serio, probabilmente consapevole che quel weekend non avrebbe portato molta felicità per le loro Frecce d'Argento.

L'ottimo umore di Schumacher potrebbe essere dovuto al fatto che, a quel punto, era evidente che la squadra britannica Williams avrebbe presto avuto bisogno di un nuovo pilota. Il loro secondo pilota, l'americano Logan Sargeant, aveva infatti avuto un incidente durante le sessioni di allenamento - non il primo errore del giovane pilota. Si vociferava che Williams lo avrebbe licenziato. Le speculazioni su Schumacher sono aumentate, con molti che lo vedevano come il sostituto ideale. I media tedeschi hanno addirittura ipotizzato il ritorno significativo del figlio di Michael Schumacher in Formula 1.

Intoppi e Supporto

Tuttavia, martedì è arrivato l'intoppo: Williams ha optato per il 21enne argentino Franco Colapinto del proprio programma junior. Anche se questa decisione potrebbe aver alleviato la delusione per Schumacher, egli avrebbe potuto solo prendere il posto del pilota fino alla fine della stagione. Per la stagione successiva, Williams aveva già firmato il pilota spagnolo Carlos Sainz, e l'altro pilota Williams, Alexander Albon, era al sicuro al suo posto.

Schumacher aveva ricevuto il sostegno di figure di spicco. Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, amico di Schumacher, ha espresso il suo sostegno, dicendo: "Mick ha due anni di esperienza in Formula 1, dimostra una vasta comprensione tecnica nel suo ruolo attuale e si è evoluto notevolmente come persona dai tempi di Haas". Vettel ha aggiunto: "Mick è un pilota talentuoso". Il team principal della Mercedes Toto Wolff e quello della McLaren Andrea Stella erano anche a favore di Schumacher. La McLaren, che utilizza motori Mercedes, era ben consapevole delle qualità di guida di Schumacher come pilota di prova.

Tuttavia, questo sostegno non ha portato ai risultati desiderati. Lo zio di Schumacher, Ralf, analista per Sky, ha espresso confusione sulla decisione di Williams contro suo nipote. "Mentre si potrebbe giustificare questa decisione perché Colapinto è un pilota del programma junior di Williams, la trovo arbitraria e illogica dal punto di vista delle prestazioni. Credo che il rischio per la squadra e anche per il pilota sarebbe notevolmente più alto se avessero optato per qualcuno con esperienza come Mick", ha detto.

Fattori che influenzano la decisione di Williams

Ralf Schumacher ha trascurato due aspetti nella sua valutazione. Colapinto ha portato un notevole sostegno finanziario dall'Argentina. Per la cash-strapped Williams, questo era un incentivo significativo. Perché assumere Schumacher quando potevano guadagnare una notevole entrata dalle rimanenti nove gare della stagione? Inoltre, il bagaglio emotivo delle due stagioni di Schumacher con Haas ancora persistente. Nel suo secondo anno, Schumacher aveva distrutto la sua auto due volte, causando notevoli perdite finanziarie per la squadra. Non è stato fino alla fine della stagione che Schumacher ha finalmente soddisfatto le aspettative. Tuttavia, a quel punto era troppo tardi. Il team principal Günther Steiner ha licenziato Schumacher dopo mesi di critiche pubbliche. Questa è stata la fine del 2022.

Per Schumacher, ogni rifiuto diminuiva le sue possibilità di realizzare il suo sogno di un ritorno in Formula 1. Era già stato respinto dalla squadra Alpine, anche se aveva corso per loro insieme al suo impegno Mercedes nel Campionato del Mondo Endurance, ma non in Formula 1. Alpine aveva optato per un pilota del proprio programma giovanile.

Il tempo stava per scadere per il giovane Schumacher. La sua unica vera opportunità per un posto fisso nella stagione successiva era con Kick Sauber, destinato a diventare una squadra di fabbrica Audi dal 2026. Il tedesco Nico Hülkenberg era stato confermato come pilota, e Schumacher avrebbe potuto formare un duo tedesco con lui.

