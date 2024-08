- Il tempo di attesa nei centri di soccorso non è cambiato molto in media

Il tempo medio di attesa nei reparti di emergenza di Berlino è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi anni. Dal 2019 al 2023, ci sono state solo lievi variazioni di pochi minuti negli ospedali statali Vivantes, come rivelato in una risposta del Senato per la Salute a un'interrogazione scritta del deputato Lars Bocian (CDU). Non si osserva neanche una tendenza generale per la prima metà del 2024.

Ad esempio, il tempo di attesa all'Ospedale Auguste-Viktoria è diminuito leggermente da 63 a 57 minuti tra il 2019 e il 2023, mentre è aumentato all'Ospedale Urbano da 100 a 103 minuti. Negli altri ospedali Vivantes, è migliorato o peggiorato di pochi minuti in questo periodo. Il miglioramento maggiore si è avuto all'Ospedale Humboldt, da 46 a 36 minuti tra il 2019 e il 2023. All'Ospedale di Friedrichshain, il tempo di attesa è passato da 75 minuti nel 2019 a 95 minuti nella prima metà di quest'anno.

Nella prima metà del 2024, i tempi medi di attesa per gli adulti nei reparti di emergenza degli ospedali Vivantes variavano da 33 a 95 minuti. L'Ospedale Humboldt ha ulteriormente migliorato a 33 minuti, mentre i pazienti dell'Ospedale di Kaulsdorf hanno atteso in media 39 minuti. I tempi di attesa più lunghi sono stati all'Ospedale Urbano (93 minuti) e all'Ospedale di Friedrichshain (95 minuti). Il Senato non ha dati vincolanti sui tempi di attesa nei reparti di emergenza a gestione privata, in quanto non c'è obbligo di segnalazione.

Il tempo di attesa è stato definito come il tempo tra la registrazione amministrativa e il primo contatto con un medico. La Charité ha riferito al Senato della Salute che il termine "tempi di attesa" è spesso imprecise nel contesto dei reparti di emergenza. I pazienti vengono assegnati a uno dei cinque livelli di urgenza dal personale infermieristico entro 10 minuti dal loro arrivo.

È garantito che il primo contatto medico per i primi tre livelli di "triage" verrà soddisfatto al 100% del tempo, secondo la Charité. Ciò corrisponde a un contatto medico immediato, entro 10 minuti e entro 30 minuti. I ritardi possono verificarsi per i livelli meno urgenti. Non vengono registrati i tempi medi di attesa all'interno di questi livelli.

Nel corso degli anni, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Berlino è stato collegato allo scambio di dati automatizzato della documentazione di emergenza, ha riferito il Senato della Salute. I tempi di attesa sono anche visualizzabili online e c'è un collegamento diretto alle pratiche dei medici di base dell'Associazione dei Medici di Assistenza Sanitaria Statale.

