Il tempio indiano diventa "cruelty- free" con un elefante robotico a grandezza naturale

Il modello simile a un animale, alto 3,2 metri, si chiama Irinjadappilly Raman. Secondo un comunicato stampa di People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) in India, che ha donato l'elefante, esso sarà utilizzato per condurre le cerimonie nel tempio di Irinjadappilly Sree Krishna in modo "sicuro e senza crudeltà".

Secondo l'organizzazione per i diritti degli animali, la maggior parte degli elefanti in cattività in India è detenuta illegalmente o è stata spedita in un altro Stato senza autorizzazione.

Gli animali sono sottoposti a dure punizioni e percosse con armi dotate di un gancio con punta metallica, ha aggiunto PETA India. Di conseguenza, molti riportano dolorose ferite ai piedi e alle zampe dopo essere stati incatenati al cemento per lunghi periodi di tempo.

Gli elefanti possono manifestare comportamenti antisociali dopo essere stati privati di cibo, acqua o cure veterinarie adeguate. Gli elefanti frustrati spesso cercano di liberarsi dalla cattività e di conseguenza possono danneggiare altri animali, esseri umani o proprietà, ha aggiunto il gruppo.

Domenica i leader della comunità hanno partecipato a una cerimonia religiosa - nota come Nadayiruthal - per introdurre il robot donato nel tempio.

Rajkumar Namboothiri, capo sacerdote del tempio, ha dichiarato di essere "estremamente felice e grato" per la donazione.

"Siamo estremamente felici e grati di ricevere questo elefante meccanico che ci aiuterà a condurre i nostri rituali e le nostre feste in modo non crudele e speriamo che anche altri templi pensino a sostituire gli elefanti vivi per i rituali", ha dichiarato Namboothiri nel comunicato stampa.

L'attrice Parvathy Thiruvothu, sostenitrice del progetto, ha detto che la mossa aiuterà gli animali ad avere "una vita rispettosa e dignitosa".

"Al giorno d'oggi, abbiamo accesso alla comprensione di ciò che gli animali sono costretti a sopportare quando gli esseri umani li usano per l'intrattenimento", ha dichiarato Thiruvothu nel comunicato.

"È giunto il momento di fare passi avanti più forti e d'impatto per fermare questi abusi e permettere agli animali di avere una vita rispettosa e dignitosa".

La PETA India ha dichiarato che gli elefanti in cattività hanno ucciso 526 persone in Kerala in un periodo di 15 anni, dal 1997 al 2012.

