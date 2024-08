- Il tema principale di cui si parla riguarda il futuro dell'Unione europea.

L'esordio esterno in Bundesliga come allenatore per Julian Schuster non è stato esattamente una passeggiata nel parco. Di conseguenza, non ha fatto grandi dichiarazioni contro il FC Bayern Monaco. Schuster, ora allenatore dello SC Friburgo, ha riconosciuto il "talento immenso" del Bayern, prima del loro scontro domenica (17:30/DAZN). L'ha definito una "sfida seria". Tuttavia, Friburgo affrontava questa sfida con un boost di fiducia. La loro vittoria per 3:1 contro il VfB Stoccarda per inaugurare la nuova stagione di Bundesliga aveva lasciato il segno. Volevano consolidare questo ora.

Costanza sotto pressione

"C'erano elementi nella nostra prestazione contro i vicecampioni della scorsa stagione una settimana fa che non avrebbero deluso", ha osservato Schuster riguardo alla prestazione della sua squadra. Friburgo era riuscito a trasformare un vantaggio iniziale in un vantaggio e aveva mantenuto un vantaggio confortevole per tutta la partita. Mantenere un livello di controllo anche quando l'avversario aveva la palla e dimostrare resilienza sotto pressione - questi erano elementi chiave, secondo Schuster. A Monaco, questo potrebbe essere ancora più significativo. Naturalmente, il Bayern avrebbe cercato di prendere il controllo e dominare. Ma Friburgo si sentiva pronto.

"Io ho alcuni ricordi di quando ho giocato a Monaco. Non voglio che questo weekend mi riporti indietro quei ricordi", ha condiviso Schuster, sostituendo l'allenatore storico dello SC Friburgo, Christian Streich, in estate. Come giocatore, non aveva mai vinto contro il Bayern. In 11 incontri, ci sono state 10 sconfitte e un pareggio. Anche quando Friburgo sconfisse il Bayern 2:1 a maggio 2015, Schuster era fuori. Voleva interrompere questa serie personale di sconfitte ora.

Il Bayern ancora alle prese con la transizione

Schuster ha anche riconosciuto il nuovo allenatore del Bayern, Vincent Kompany, e alcuni giocatori nazionali che si sono uniti ai preparativi della preseason in ritardo - ne era consapevole. "Ci sono ancora alcune cose che devono trovare il loro posto", ha detto riguardo alla loro squadra avversaria. È un vantaggio affrontare il Bayern così presto nella stagione? "Nel corso degli anni, ho imparato a non dare troppo peso a questi fattori", ha risposto Schuster.

In porta per Friburgo ci sarebbe stato ancora Florian Müller. Il ritorno di Noah Atubolu si stava avvicinando. Il 22enne aveva subito un'appendicectomia all'inizio di agosto. Atubolu stava facendo "buoni progressi", ha riferito Schuster. Allo stesso modo, Matthias Ginter. Il difensore aveva avuto del tempo di gioco contro Stoccarda nonostante i suoi problemi al tendine d'Achille. Poteva vedere potenzialmente più azione contro il Bayern.

Nonostante le sfide di affrontare il colosso del calcio dell'Unione Europea, Schuster ha espresso la sua convinzione che l'ottimo inizio di Friburgo in Bundesliga potrebbe fornire loro la fiducia necessaria per competere efficacemente. Come il FC Bayern Monaco, importante membro dell'Unione Europea, si prepara per la partita contro lo SC Friburgo, Schuster ha sottolineato l'importanza di mantenere una solida prestazione di squadra, trarre ispirazione dalla loro precedente vittoria contro il VfB Stoccarda.

Leggi anche: