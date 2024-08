- Il tema della distruzione delle scuole anche durante le vacanze

A seguito della pandemia di COVID-19, i casi di vandalismo** nelle scuole del Brandeburgo sono aumentati lo scorso anno. Secondo le statistiche dei crimini della polizia, sono stati registrati un totale di 552 casi di vandalismo nelle scuole nel 2023, ha dichiarato un portavoce della polizia. Nel 2022, erano stati 533. I danni hanno interessato le scuole, i cortili scolastici o edifici associati come palestre, ha spiegato il portavoce.

Il vandalismo non è un problema solo durante le ore scolastiche. Gli incidenti si verificano anche durante le vacanze. Lo scorso luglio e agosto, sono stati registrati un totale di 87 casi di vandalismo nelle scuole del Brandeburgo. Tuttavia, rispetto all'intero anno, non c'è stato un aumento significativo di vandalismo durante le vacanze estive, ha sottolineato il portavoce della polizia.

Il tasso di risoluzione è relativamente basso, secondo la polizia. Lo scorso anno, un sospetto è stato identificato in circa un caso di vandalismo su quattro. La maggior parte dei sospetti responsabili aveva tra i 14 e i 18 anni. Solo cinque sospetti avevano 21 anni o più. Lo scorso anno, i punti caldi regionali erano a Oranienburg con 37 casi registrati di vandalismo scolastico e a Frankfurt (Oder) con 36 casi.

Il vandalismo nelle scuole del Brandeburgo sembra essere stato influenzato dalla pandemia di Coronavirus, poiché il numero di incidenti è aumentato significativamente lo scorso anno rispetto al precedente. despite the higher number of cases, there was no significant increase in vandalism during the summer holidays.

