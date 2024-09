Il tema del Fashion Week: il camicia da bagno di Rihanna

Entrando nel tuo bagno, hai ricevuto un timbro di approvazione che ricorda lo stile di Rihanna. Al lancio britannico della sua ultima impresa di bellezza, Fenty Hair, la superstar internazionale ha posato per le foto fuori dal famoso negozio di department store di Londra, Selfridges, non in tessuti di lusso come seta o raso, ma in un accogliente accappatoio.

L'accappatoio chiaro e morbido era stato progettato da Jacquemus e abbinato da Jaheel Weaver, abbinato a décolleté dorate a punta e a lunghi orecchini di cristallo. Era già apparso sulla passerella durante la loro collezione Autunno-Inverno 2024 di giugno a Capri.

Sulla passerella, era il tipo di abbigliamento che immagineresti addosso a una ricca donna italiana nella privacy della sua casa - o al massimo, sul balcone di un vecchio palazzo, godendosi un bicchiere di vino. Ma addosso a Rihanna, con il viso truccato e i capelli lisci e neri, l'accessorio da bagno è stato trasformato in un sofisticato e invidiabile abbigliamento serale.

Rihanna non è stata la prima a cercare di elevare un accappatoio a uno status di alta moda; nel 2017, la cantante Rita Ora ha sfilato sul tappeto rosso degli MTV EMAs con i capelli avvolti in un asciugamano e indossando un accappatoio bianco cristallizzato e tacchi a spillo. Era tempestata di diamanti, dai collier alle orecchini, e persino portava un falso logo dell'hotel sull'accappatoio. Il look era stato creato da Palomo Spain. Ora ha continuato la burla durante l'esibizione dal vivo, cambiandosi con un accappatoio più corto.

Più di recente, Isabelle Huppert ha sostenuto che i tessuti ispirati all'accappatoio meritano di essere trattati come un tappeto rosso. Al Festival di Cannes di quest'anno, Huppert ha indossato un accappatoio peloso di Balenciaga, legato in vita e migliorato con i suoi tipici occhiali scuri, multiple collane De Beers e un bob disordinato. Ha completato il look con i 'pantaboots' carne di Balenciaga, aggiungendo all'illusione della moda alta che aveva appena fatto la doccia.

Adesso, chiunque può sentirsi glamour come Rihanna - tutto dal comfort della propria casa.

L'accappatoio di Rihanna, abbinato a décolleté dorate e orecchini, dimostra come la moda possa elevare anche gli oggetti di stile quotidiani. In effetti, molte celebrities hanno sperimentato nel trasformare gli accappatoi in alta moda, come Rita Ora agli MTV EMAs e Isabelle Huppert al Festival di Cannes.

