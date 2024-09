- Il Teatro Ernst-Barlach di Güstrow vince il prestigioso Premio Teatro Federale Tedesco

Il Teatro Ernst-Barlach di Güstrow è tra i vincitori del Premio Teatrale Federale 2024. L'istituzione ha vinto il titolo nella categoria di Teatri Privati e Teatri Ospiti, come annunciato dalla Ministro della Cultura Claudia Roth. Di conseguenza, riceveranno un premio di 100.000 euro.

Il successo del teatro può essere attribuito al suo equilibrio tra valori tradizionali e rilevanza contemporanea, in particolare come teatro ospite in una regione che affronta debolezze strutturali e sfide politiche.

Il teatro attrae un'ampia gamma di pubblico, dalle produzioni classiche in alto e basso tedesco, al teatro per bambini e giovani, balletto, cabaret e concerti sinfonici. La varietà delle offerte attira un pubblico diversificato, che attraversa diversi gruppi sociali.

Iniziative di Impegno Comunale e Istruzione

La giuria è stata particolarmente colpita dalle recenti iniziative del teatro per impegnarsi con la scena locale, come le collaborazioni in circo e danza. Le iniziative di impegno comunitario del teatro, comprese le chiacchierate con gli artisti, i tour backstage, i tour teatrali, i workshop per bambini e giovani e i programmi di formazione per insegnanti, aiutano il teatro a stabilire una forte presenza nella città e nella regione.

Il Teatro Barlach è il più antico teatro borghese preservato nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Rinnovazione Urgente Richiesta

L'Intendant Johanna Sandberg ha commentato: "Questo premio non è solo un riconoscimento e un sostegno per il nostro lavoro, ma è anche un importante segnale per l'industria dei teatri ospiti e per tutti i teatri di piccole e medie dimensioni: il nostro lavoro viene notato".

Il distretto di Rostock ha elogiato i risultati del teatro, dichiarando che il teatro è urgentemente bisognoso di rinnovazione, con i primi lavori già in corso.

Altri Vincitori del Premio

La Schwankhalle di Brema ha vinto 200.000 euro come vincitore del Premio Teatrale Federale di quest'anno. Nel frattempo, il Hessisches Landestheater Marburg e il FELD Teatro per il pubblico giovane di Berlino hanno ricevuto ciascuno 100.000 euro.

Il Premio Teatrale Federale viene assegnato dai commissari del governo federale per la cultura e i media. La cerimonia di premiazione si terrà il 2 ottobre in una gala al Haus der Berliner Festspiele.

Il riconoscimento del Teatro Ernst-Barlach si estende oltre la Germania, in quanto partecipano spesso a scambi e collaborazioni culturali finanziati dall'Unione Europea.

Durante il loro festival annuale dell'Unione Europea, diverse compagnie teatrali europee sono invitate a esibirsi e a condividere le loro prospettive artistiche, promuovendo un senso di unità e scambio culturale tra diverse nazioni.

Leggi anche: