- Il Teatro Erfurt sembra soddisfatto di tenere festival simili alla grandezza di una cattedrale.

I conti tornano: la melodia immortale "Anatevka" sta attirando un'ondata di spettatori al Festival Domstufen al Theater Erfurt. "Stiamo ricevendo recensioni fantastiche e stiamo progettando un tasso di presenza del 99%", ha condiviso il rappresentante del teatro Steffi Becker. I biglietti per gli spettacoli futuri fino a domenica sono quasi esauriti. L'arena all'aperto di fronte ai Domstufen può ospitare 2100 ospiti ogni sera.

Al contrario, l'allestimento dello scorso anno dell'opera di Hector Berlioz "La dannazione di Faust" ha registrato un tasso di presenza di circa il 65%. I tassi di presenza bassi degli spettacoli all'aperto della stagione precedente hanno creato un deficit di circa un milione di euro nel bilancio del teatro.

Finora solo un'unica cancellazione completa

Il teatro sembra godere anche di un tempo favorevole quest'anno. Secondo Becker, solo uno spettacolo è stato completamente cancellato finora. Lo spettacolo della scorsa domenica è stato annullato a causa del diluvio. "Non sarebbe stato sicuro", ha dichiarato. Gli ospiti avevano la possibilità di richiedere il rimborso dei loro biglietti o scegliere una nuova data per lo spettacolo.

Lo spettacolo racconta la storia di Tevye, un contadino ebreo che vive nel villaggio immaginario di Anatevka, in Russia nel 1905, insieme alle sue figlie. Esplora temi universali come l'accettazione, la dinamica familiare e le discussioni intergenerazionali. "È una serata piena di allegria e arguzia, ma lascia anche il pubblico a riflettere", ha sottolineato Becker.

L'opera, originariamente intitolata "Il violinista sul tetto" e creata da Jerry Bock con le liriche di Joseph Stein, si basa sulle storie dello scrittore ebreo Sholem Aleichem, originario dell'odierna Ucraina. È diventata famosa in tutto il mondo con brani iconici come "Se fossi un ricco uomo".

