- Il teatro di Amburgo in Germania è stato dichiarato il miglior teatro dell'anno.

Il Teatro di Amburgo Schauspielhaus, diretto da Karin Beier, è stato incoronato Teatro dell'Anno dal magazine "Theater heute" nella sua rassegna annuale. 46 critici hanno partecipato al voto, che ha spaziato in diverse categorie, mettendo in luce i migliori highlights della stagione.

Beier ha assunto il controllo della casa durante la stagione 2013/14, come riportato da "Theater heute", portando un afflusso di arte che "ha travolto Amburgo". Saltiamo alla stagione 2023/24, il teatro ha trovato il suo equilibrio creativo e drammatico, chiudendo un cerchio tematico.

I critici hanno elogiato il Schauspielhaus in altre categorie. Lina Beckmann ha vinto il titolo diAttrice dell'Anno per la sua performance solista in "Laios", il secondo capitolo del ciclo drammatico antico in cinque parti "Anthropolis". Lo spettacolo, diretto da Beier e scritto da Roland Schimmelpfennig, ha vinto sia lo Spettacolo dell'Anno che la Produzione dell'Anno, insieme a "L'aggressione del cane" al Teatrohaus Jena.

La sceneggiatura di "Anthropolis" di Schimmelpfennig si ispira ai drammi antichi di Eschilo, Sofocle e Euripide. Questo progetto ambizioso ha notevolmente aumentato il numero di spettatori del Schauspielhaus. In un sondaggio di "Die Deutsche Buhne" con 53 autori, il teatro di Amburgo si è classificato al primo posto per le prestazioni complessive.

Dimitrij Schaad, Attore dell'Anno

Dimitrij Schaad ha vinto il titolo di Attore dell'Anno dai critici di "Theater heute" per il suo ruolo in "The Silence" di Falk Richter al Berliner Schaubuhne. Nella pièce, ha magistralmente camminato sulla fune tra "distanza emotiva e empatia con il drammaturgo e il regista", esplorando i traumi familiari della sua infanzia e adolescenza protette degli anni '80.

Schaad, noto per "The Kangaroo Chronicles" e "Kleo", ha confessato alla rivista di settore che sentire parlare della sua nomination come Attore dell'Anno lo ha portato a dire: "Questo è il ruolo che voglio interpretare". Inoltre, i critici hanno onorato categorie come Progettazione delle Scene e Progettazione dei Costumi dell'Anno.

Il Teatro Tedesco di Amburgo, specificamente il Schauspielhaus, ha ricevuto il riconoscimento come Spettacolo dell'Anno e Produzione dell'Anno per "Anthropolis" di Roland Schimmelpfennig. Questa produzione innovativa, una collaborazione tra Beier, Schimmelpfennig e l'attrice Lina Beckmann, ha notevolmente contribuito alla popolarità del teatro.

Inoltre, la scena teatrale tedesca ha celebrato il Teatro Tedesco, con il Schauspielhaus che ha ricevuto i massimi onori in un sondaggio di "Die Deutsche Buhne", piazzandosi in cima alle prestazioni complessive.

Leggi anche: