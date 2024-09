Il team politico di Harris identifica il potenziale per coinvolgere alcuni elettori maschi su questioni riproduttive.

La domenica, un ex-psicologo di 69 anni, con la camicia che recitava "Vota come se fosse il 1973", si è unito a circa 100 elettori a un evento della campagna di Kamala Harris per promuovere i diritti riproduttivi. Il suo coniuge, Gary Goldberg, un 70enne in pensione sviluppatore di software, lo ha accompagnato.

Goldberg ha espresso: "Sono qui per sostenere mia moglie e tutti coloro che meritano la libertà di gestire i propri diritti riproduttivi".

I repubblicani considerano l'aborto un problema elettorale controverso che influisce principalmente sulle donne. Tuttavia, i democratici vedono la decisione della Corte Suprema del 2022 Dobbs - un risultato dei giudici conservatori selezionati da Trump - e le successive restrizioni statali all'aborto come un'opportunità per mobilitare più uomini a favore della causa.

L'obiettivo non è convincere grandi masse di uomini, ma allargare la base di sostenitori che percepiscono i diritti riproduttivi come una questione personale. Anche piccoli progressi - ottenuti attraverso l'aumento della partecipazione degli elettori maschi democratici e l'influenza su alcuni moderati e indipendenti - potrebbero influire sui risultati negli stati come la Pennsylvania, dove l'elezione potrebbe essere decisa da un margine estremamente stretto.

La campagna di Harris ha intrecciato la questione con una lotta più ampia per l'autonomia e ha utilizzato uomini come portavoce per raccontare le loro esperienze personali su come i divieti di aborto mettano a rischio il benessere delle donne incinte e la loro capacità di concepire in futuro. Molti di questi oratori sono stati uomini, tra cui Tim Walz, il candidato alla vicepresidenza, e Doug Emhoff, il secondo gentleman.

Julie Chavez Rodriguez, responsabile della campagna di Harris, ha dichiarato: "Le donne certo sentono l'impatto delle restrizioni all'aborto, ma comprendiamo che ciò riguarda anche le famiglie, inclusi i padri, i mariti e i coniugi".

Questo sentimento si riflette in alcune dichiarazioni di uomini intervistati da CNN durante la fermata del tour a Philadelphia.

Michael Cook, un 62enne di Yardley, in Pennsylvania, è intervenuto con la sua coniuge. Ha dichiarato: "Spero che tutte le mie nipoti e le donne che amo abbiano la libertà di gestire i propri corpi, decidere per i propri corpi, punto".

La divisione di genere sull'aborto

Whit Ayres, un sondaggista repubblicano, prevede che l'elezione dipenderà dal fatto che le questioni che favoriscono i repubblicani, come l'economia, l'inflazione e l'immigrazione, superino l'importanza dell'aborto per i democratici. Tuttavia, l'intensità delle posizioni dei votanti su determinati argomenti gioca un ruolo essenziale.

"Tutto ciò che abbiamo imparato mostra che ci sono più persone motivate da questioni economiche e di inflazione rispetto all'aborto", ha notato Ayres. "Ma le persone motivate dall'aborto sono molto intense e determinate".

I sondaggi recenti suggeriscono che gli elettori danno più credito a Harris sulla politica dell'aborto rispetto a Trump. Tuttavia, gli elettori, soprattutto gli uomini, sono più propensi a considerare l'economia come la loro principale preoccupazione e a riporre fiducia nella capacità del presidente uscente di affrontarla.

Un sondaggio CNN pubblicato all'inizio di questo mese ha indicato che il 40% degli elettori probabili della Pennsylvania - tra cui il 46% degli uomini e il 34% delle donne - considera l'economia come la loro principale preoccupazione, mentre il 12% degli elettori probabili della Pennsylvania - tra cui solo il 4% degli uomini e il 18% delle donne - considera l'aborto come la loro principale preoccupazione. Le donne si fidano di Harris per proteggere i diritti all'aborto con un margine del 56% contro il 31%, mentre gli uomini la sostengono con un margine del 45% contro il 40%.

Samuel Chen, un consulente repubblicano con sede in Pennsylvania, afferma che le campagne possono efficacemente affrontare un problema che riguarda un segmento dell'elettorato allargando la discussione - in questo caso, estendendo il dibattito sull'aborto per includere la salute - ma non c'è alcuna preconcetta idea che i diritti riproduttivi servano come questione guida per gli uomini.

Mike Mikus, un consulente democratico, ritiene che fare piccoli progressi con gli uomini potrebbe avvantaggiare la campagna di Harris in Pennsylvania.

"Non hai bisogno di un grande cambiamento nell'elettorato", ha detto Mikus. "Piccoli cambiamenti possono produrre conseguenze enormi".

Il governatore democratico della Pennsylvania, Josh Shapiro, si riferisce a elezioni precedenti - in cui lui e altri democratici hanno battuto i repubblicani anti-aborto - come prova del fatto che gli uomini sono anche mossi dai diritti riproduttivi. Shapiro sostiene anche che Harris ha dimostrato un'abilità nel gestire sia la libertà riproduttiva che l'ansia economica tra alcuni elettori.

Secondo i dati di AdImpact, oltre 21 milioni dei 87 milioni di dollari spesi dalla campagna di Harris per gli spot televisivi sono stati destinati a spot che discutono o fanno riferimento all'aborto. Più di 4 milioni di questi sono stati trasmessi in Pennsylvania.

I gruppi esterni a favore di Harris si sono concentrati ancora di più sull'aborto nei loro messaggi - quasi 40 milioni dei quasi 90 milioni di dollari spesi dai gruppi democratici esterni per gli spot televisivi dal momento in cui Biden si è ritirato sono stati destinati a spot che fanno riferimento all'aborto.

A differenza dei democratici, i repubblicani hanno completamente evitato il tema dell'aborto nella loro pubblicità presidenziale. Su 175 milioni di dollari spesi per gli spot televisivi dai pubblicitari repubblicani, tra cui la campagna di Trump e i suoi alleati, dal momento in cui Biden si è ritirato, nessuno degli spot ha discusso l'aborto.

Il tour della Libertà Riproduttiva della campagna di Harris, che è recentemente partito in Florida, include persone che raccontano le loro esperienze sull'aborto, come Hadley Duvall, attivista per i diritti riproduttivi e sopravvissuta a uno stupro. Oltre a Philadelphia, è prevista una sua partecipazione a eventi a Scranton e Allentown. Il tour prevede anche tappe a Harrisburg e Pittsburgh, in Pennsylvania.

Esporre le conseguenze reali delle restrizioni all'aborto introdotte dopo la caduta di Roe è stato un elemento chiave dell'approccio della campagna, secondo Morgan Mohr, consulente senior di Harris per i diritti riproduttivi.

"Il vantaggio di questo tour è che è come una piattaforma mobile, dove possiamo coinvolgere portavoce, celebrità e leader, come quelli che vediamo oggi e leader come il governatore Shapiro", ha dichiarato Mohr.

Josh Zurawski, marito di Amanda Zurawski, che ha giocato un ruolo significativo nel contestare il divieto totale di aborto in Texas in tribunale, guiderà l'evento a Pittsburgh. Dopo la rottura prematura delle acque e il diniego delle cure per l'aborto spontaneo, Amanda è entrata in setticemia e ha subito cicatrici permanenti in una delle sue tube di Falloppio, secondo i documenti del tribunale.

La coppia si è fatta avanti come sostenitrice della campagna di Harris sui diritti riproduttivi, inclusa l'ultima Convenzione nazionale democratica dello scorso mese.

"Sono qui perché la lotta per le libertà riproduttive non è solo una questione femminile; si tratta di proteggere le nostre famiglie e, nelle parole di Kamala Harris, il nostro futuro", ha condiviso Josh Zurawski durante la convention di Chicago.

Alexis McGill Johnson, presidente del Fondo d'azione di Planned Parenthood, ha evidenziato il discorso di Josh Zurawski alla DNC come esempio dell'efficace messaggio della campagna di Harris su questo tema per gli uomini.

"Penso che si tratti di coinvolgerli in una prospettiva più ampia, segnalando che sono altrettanto colpiti quando le restrizioni sull'aborto aumentano il pericolo delle gravidanze", ha spiegato Johnson.

Fatima Goss Graves, presidente del Fondo d'azione del National Women's Law Center, ha sostenuto che l'iniziativa della vicepresidentessa per collegare i diritti riproduttivi alla sua campagna più ampia sulla libertà è anche attraente per gli uomini.

"Aiuta le persone a comprendere che la questione dell'accesso all'aborto e la libertà riproduttiva nel suo insieme è interconnessa con tutte le nostre libertà", ha aggiunto Graves.

Durante l'ultima fermata del tour in autobus a Philadelphia, Shapiro ha fatto da speaker principale, mentre i commenti di Duvall hanno suscitato la reazione più emotiva.

La stanza è rimasta in silenzio mentre lei raccontava di essere rimasta incinta a 12 anni dopo essere stata violentata dal suo patrigno, che l'aveva abusata sessualmente sin da quando aveva 5 anni. Ha descritto il conforto nel sapere di avere l'opzione di interrompere la gravidanza, che alla fine è finita in un aborto spontaneo, e ha menzionato che non avrebbe avuto quell'opzione oggi.

Il suo stato natale, il Kentucky, proibisce l'aborto in tutte le fasi, tranne che per salvare la vita o il benessere fisico del paziente, senza eccezioni per le vittime di stupro o incesto.

"Voterò per la me più giovane che meritava molto di più e che meritava le scelte che aveva", ha espresso Duvall.

Duvall è apparsa in un spot durante la precedente corsa per il governatore del Kentucky, criticando il candidato repubblicano per aver rifiutato le eccezioni per stupro e incesto - uno sforzo che i democratici attribuiscono all'aver aiutato la rielezione del governatore Andy Beshear.

Mentre si trovava a bordo del tour bus della campagna di Harris, Duvall ha condiviso che la sua storia risuona con le persone perché potrebbe essere la figlia, la nipote, la sorella, la moglie o la vicina di casa di qualcuno.

"È così inquietante sentire di donne che vivono questi incidenti traumatici e non possono ottenere cure per l'aborto, e poi gli uomini hanno la sfacciataggine di dire che non è il loro problema", ha dichiarato. "Non c'è un solo uomo che non abbia una donna significativa nella sua vita, e questo fa di tutti una questione di interesse."

severali sostenitori maschi di Harris nella folla hanno indicato quelle donne mentre si facevano avanti per i diritti riproduttivi.

Chris Scholding, un elettricista sindacale di 50 anni, ha partecipato all'evento grazie alle sue due figlie - una studentessa universitaria di 20 anni e una bambina di 4 anni - e ha sentito che un secondo mandato di Trump avrebbe rappresentato una seria minaccia per i diritti delle persone.

Larry Padersky, un repubblicano registrato di 60 anni del New Jersey che ha partecipato all'evento di Harris con sua figlia di 28 anni, si è opposto all'ingerenza del governo nella felicità personale e si è commosso dalla storia di Duvall.

"Ti spezza il cuore sentire il resoconto di una persona vera di ciò che le è successo", ha detto. "E so che non è sola. Se si sentono storie del genere, non fa che rafforzare la mia posizione sulle libertà riproduttive."

