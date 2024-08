Il team manager della Williams considera Schumacher come privo di unicità o di qualità straordinarie.

James Vowles, team principal di Williams, ha spiegato perché ha scelto Franco Colapinto, debuttante argentino in Formula 1, invece di Mick Schumacher dopo la partenza del pilota Logan Sargeant. "Mick avrebbe fatto un buon lavoro", ha dichiarato durante il suo giro di media a Monza. Tuttavia, Schumacher, come Colapinto, rientra nella categoria dei "buoni, ma non eccezionali" - "dobbiamo essere onesti al riguardo".

La differenza significativa tra il 25enne Schumacher, che ha servito come pilota regolare a Haas nel 2021 e 2022, e il Colapinto quattro anni più giovane sta nella storia di quest'ultimo con Williams. Colapinto, che ha corso l'ultima volta in Formula 2, ha "effettuato numerosi, forse migliaia di giri" nel simulatore della squadra. Ha già guidato la macchina in una sessione di prove libere quest'anno. E secondo i dati, ha dimostrato progressi significativi. Pertanto, la squadra ha deciso di "investire nel futuro invece che in un altro pilota".

Dopo che Williams ha licenziato il pilota americano Sargeant a causa di un altro grave incidente a Zandvoort lo scorso weekend, Schumacher, insieme a Colapinto e Liam Lawson, junior di Red Bull, era un serio contendente per le gare rimanenti. Per il 2025, Alex Albon e Carlos Sainz sono già stati confermati a Williams. Il momento di Colapinto, che ha portato con sé uno sponsor importante, è finalmente arrivato nella prima fila della squadra.

Wolff: "Vowles avrà scelto con cura le sue parole"

"James è un tipo intelligente. Avrà scelto con cura le sue parole", ha detto il capo del motorsport Mercedes Toto Wolff a proposito del suo ex capo stratega Vowles e ha difeso Schumacher: "Mick ha vinto Formula 2, 3 e 4. Ha avuto difficoltà nell'ambiente Haas. Non abbiamo ancora visto tutto da lui. Ma ogni squadra deve prendere le migliori decisioni per sé". Vowles ha notato un miglioramento in Mick Schumacher. Il figlio del campione del mondo di record Michael Schumacher ha "migliorato significativamente rispetto al suo periodo a Haas". Schumacher è "un pilota capace" che ha "consegnato lavoro eccezionale per Alpine, Mercedes e McLaren".

Lewis Hamilton ha segnato il miglior tempo, mentre Andrea Kimi Antonelli ha avuto un incidente spettacolare nel circuito di casa Ferrari di Monza (gara domenica alle 15:00 CET su RTL e Sky e nel live ticker su ntv.de). Hamilton, che sarà supportato dai tifosi come pilota Ferrari dal prossimo anno, è stato il più veloce in 1:20.738 minuti con il caldo estivo - ma solo di tre millesimi di secondo davanti al pilota McLaren Norris, che ha riacceso l'entusiasmo per il WM almeno dalla sua impressionante vittoria a Zandvoort lo scorso weekend.

Il detentore del titolo Max Verstappen, sulla supposta ancora in difficoltà Red Bull, si è accontentato del 14° posto, ma non è riuscito a fare un giro veloce. Nico Hülkenberg, invece, ha impressionato come settimo in Haas. Il pilota argentino Franco Colapinto, che ha sostituito Sargeant a Williams al posto di Mick Schumacher, ha concluso in 17° posizione.

Il tema principale delle prove di Formula 1 di venerdì è stato il debutto dell'italiano di 18 anni Andrea Kimi Antonelli. Dopo dieci minuti, la sua uscita è finita bruscamente con un incidente pesante, la sua freccia d'argento ha colpito lo stack di pneumatici laterale ad alta velocità nella curva Parabolica.

Antonelli, ora considerato un candidato di spicco per sostituire Hamilton alla Mercedes, si è scusato subito. Il teenager è stato in grado di uscire dal suo veicolo distrutto con le sue gambe.

