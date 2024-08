Il team legale di Trump sta spingendo per il trasferimento del caso del "trattamento silenzioso" alla giurisdizione di un tribunale federale.

La situazione attuale rappresenta un "danno diretto e irreversibile" per Trump, hanno dichiarato gli avvocati Todd Blanche e Emil Bove, riferendosi alle elezioni presidenziali di novembre e alla situazione di Trump.

Trasferire il caso a un tribunale federale potrebbe offrire a Trump "una corte imparziale, priva di pregiudizi locali, consentendogli di affrontare queste violazioni costituzionali", hanno affermato gli avvocati.

Trump è stato condannato per tutti i 34 capi d'imputazione il 30 maggio da una giuria di New York per aver falsificato i registri aziendali per nascondere un pagamento di 2016 a un'attrice pornografica, Stormy Daniels. Si tratta del primo caso di un ex Presidente degli Stati Uniti condannato per un reato grave.

A luglio, la Corte Suprema ha stabilito che un ex presidente gode di una significativa immunità dalla prosecuzione penale per "atti ufficiali" durante il suo mandato, ma non per "atti non ufficiali".

A luglio, il team legale di Trump ha presentato una richiesta al giudice newyorkese Juan Merchan per annullare la condanna. Merchan ha dichiarato che prenderà una decisione sulla mozione per annullare la condanna il 16 settembre, seguita dall'annuncio della sentenza il 18 settembre, poche settimane prima delle elezioni presidenziali del 5 novembre, in cui Trump si candida di nuovo per i Repubblicani.

A metà agosto, Trump ha richiesto un rinvio nell'annuncio della possibile sentenza fino dopo le elezioni.

Una condanna detentiva per l'82enne, che si contrappone alla candidata democratica Kamala Harris, sembra altamente improbabile. Gli esperti prevedono una probation o una multa, considerando che si tratta della prima condanna penale di Trump e non si tratta di un reato violento. Tuttavia, il team legale di Trump sta cercando un'annullamento completo della sentenza di colpevolezza.

Gli avvocati hanno menzionato il potenziale beneficio di trasferire il caso a un tribunale federale, credendo che potrebbe offrire a Trump una "trasmissione" di giustizia, priva di pregiudizi locali. Nonostante la decisione della Corte Suprema che concede agli ex presidenti l'immunità per "atti ufficiali", il team legale di Trump sta ancora cercando una "trasmissione" di annullamento della sua condanna, mirano

Leggi anche: