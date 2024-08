Il team legale di Hunter Biden sostiene che il procuratore speciale trasformerà il suo processo fiscale in una campagna di diffamazione.

Durante un'udienza a Los Angeles, gli avvocati del figlio del Presidente Joe Biden, Hunter Biden, hanno attaccato il procuratore speciale David Weiss e la sua squadra, che hanno ottenuto una condanna per accuse di detenzione illegale di armi contro Hunter Biden in estate e ora mirano a una vittoria nel processo per evasione fiscale del prossimo mese.

Come dichiarato dall'avvocato di Hunter Biden, Mark Geragos, Weiss sta cercando di infangare il suo cliente presentando un "processo sensazionalistico alla maniera di un procuratore speciale" e facendolo apparire colpevole mediante la selezione di certi fatti per influenzare il verdetto della giuria.

Geragos ha definito questa strategia "una forma di assassinio del carattere".

L'udienza ha visto il giudice distrettuale Mark Scarsi prendere decisioni su questioni importanti relative alle prove, generalmente a favore dell'accusa, rendendo più difficile la difesa di Biden. Questi ha dichiarato di non colpevole per nove capi d'imputazione, tra cui tre reati fiscali.

Dalla sua posizione, Scarsi ha stabilito che la difesa non poteva informare la giuria che Biden aveva infine saldato il suo debito fiscale di $2 milioni. Inoltre, un testimone esperto che la difesa voleva utilizzare per spiegare come la dipendenza avesse influenzato le decisioni di Biden è stato escluso dalla presentazione delle prove.

Geragos ha descritto l'angolo della dipendenza come "il pilastro della difesa", sostenendo che avrebbero dimostrato come l'abuso subito da bambino dopo la morte della madre e del fratello lo avesse spinto all'alcolismo e all'abuso di droga.

La difesa intende dimostrare alla giuria che "c'è un collegamento tra la morsa della dipendenza e l'evasione fiscale presunta", ha detto Geragos.

Tuttavia, i pubblici ministeri hanno contestato questo sostenendo che l'origine della dipendenza di Biden non ha nulla a che fare con il caso.

"Indipendentemente da quanti droga si assumono, non si dimentica improvvisamente che quando si guadagnano $11 milioni, si deve pagare le tasse", ha argomentato il procuratore speciale Leo Wise.

I pubblici ministeri hanno accusato Biden di aver messo in atto un piano decennale per evitare di pagare $1,4 milioni di tasse, mentre contemporaneamente si concedeva spese lussuose come spogliarelliste, auto di lusso e hotel di lusso.

Wise ha sostenuto durante l'udienza di mercoledì che la giuria deve essere informata di questi dettagli succosi per dimostrare che Biden ha intenzionalmente rappresentato questi come spese aziendali, riducendo così la sua aliquota fiscale. Ad esempio, Wise ha menzionato che un testimone avrebbe dichiarato di aver incontrato Biden in un club per spogliarellisti e di essere stata poi pagata $1.400 per "opere d'arte", anche se non gli aveva venduto alcun'opera d'arte.

Wise ha aggiunto: "Puoi spendere $30.000 su un sito web di intrattenimento per adulti se vuoi - non è illegale, ma non puoi farlo passare come spesa aziendale".

Geragos ha replicato: "Stanno dipingendo per la giuria un'immagine di qualcuno che si è appena trasferito a West Hollywood e ha iniziato a fare coca... e non si è preoccupato di pagare le tasse, come se non avesse alcuna preoccupazione al mondo... questo è davvero un modo di assassinare il carattere".

Nella battaglia legale in corso, la strategia della procura nel processo per evasione fiscale di Hunter Biden viene vista come un'immersione nella sua vita personale, con l'obiettivo di macchiare la sua reputazione evidenziando le sue spese lussuose e la possibile evasione fiscale, che Geragos ritiene essere una forma di 'assalto al carattere' attraverso la 'politica della colpevolezza per associazione'.

Data l'attenzione intensiva sui registri finanziari e sulle abitudini di spesa di Hunter Biden, il dibattito in aula ha acceso discussioni più ampie sul ruolo della politica nei procedimenti penali e su come queste tattiche possono influenzare la percezione del pubblico.

