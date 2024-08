- Il team di risposta alle emergenze aeree si addestra a Neustadt, in Oost-Germany

Squadra di Soccorso ADAC sta eseguendo esercitazioni a Neustadt in Holstein (distretto di Ostholstein) fino a venerdì, perfezionando manovre con un verricello di salvataggio. La squadra sta utilizzando l'elicottero "Christoph Hansa" per eseguire atterraggi esterni su un sito aziendale e la vecchia torre di comunicazione navale a Pelzerhaken, come riferito dall'ADAC. Inoltre, stanno provando soccorsi in mare a Neustadt Bay.

Una base per le operazioni di soccorso è stata allestita sull'erba del parco eolico. Durante l'esercitazione, uno o due soccorritori potrebbero essere calati con il verricello per salire sull'elicottero insieme alle persone ferite. Durante l'addestramento, i feriti sono stati rappresentati da un manichino di soccorso o da altro personale di soccorso. Secondo l'ADAC, l'attenzione principale è sulla comunicazione tra il pilota, il capitano e l'operatore del verricello.

Ci sono 38 stazioni di soccorso ADAC in tutto il paese, ha detto l'esperto di soccorso aereo Stephan Brade. Inoltre, possono essere mobilitati 50 elicotteri. In caso di problemi tecnici con un elicottero, un sostituto può essere pronto per l'operazione in tre ore.

La Squadra di Soccorso ADAC sta anche esercitando le tecniche di atterraggio dell'elicottero all'aeroporto locale di Neustadt in Holstein, assicurando operazioni fluide in diverse situazioni. Dopo gli esercizi, la squadra è prevista per tornare alla stazione di soccorso ADAC nel centro della città.

