Il team di F1 Mercedes renderà liberamente disponibili i progetti dei nuovi ausili alla respirazione

I dispositivi a pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) aiuteranno i pazienti con infezioni polmonari a respirare più facilmente quando la sola maschera di ossigeno non sarà più sufficiente.

Il dispositivo è stato sviluppato da un team di ingegneri della Mercedes e dell'University College London (UCL), oltre che da medici dell'UCL Hospital. Dopo le valutazioni dei pazienti presso l'UCL Hospital e altri ospedali della zona di Londra, il dispositivo ha ricevuto la scorsa settimana l'approvazione delle autorità di regolamentazione.

Il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) britannico ha ordinato fino a 10.000 dispositivi. Lo stabilimento Mercedes di Brixworth, in Inghilterra, dove vengono progettati e sviluppati i motori di F1, è stato riadattato per soddisfare questa richiesta e si prevede che produrrà 1.000 unità al giorno.

Il nuovo dispositivo è stato realizzato in meno di 100 ore da un modello precedente e ha ricevuto la scorsa settimana l'approvazione delle autorità di regolamentazione, si legge in un comunicato dell'UCL. Il nuovo design consuma il 70% di ossigeno in meno rispetto al modello precedente.

"Questi dispositivi salvavita forniranno un supporto vitale al servizio sanitario nazionale nelle prossime settimane, aiutando a tenere i pazienti lontani dai ventilatori e riducendo la domanda di letti di terapia intensiva e di personale", ha dichiarato il professor David Lomas, vice-provveditore dell'UCL.

"È un risultato fenomenale che arrivino negli ospedali solo due settimane dopo la costruzione del primo prototipo. È la dimostrazione di cosa si può fare quando università, ospedali e industria lavorano insieme per il bene nazionale".

Le macchine CPAP aiutano a mantenere aperte le vie respiratorie dei pazienti e ad aumentare la quantità di ossigeno che entra nei polmoni, spingendo aria e ossigeno nella bocca e nel naso a un ritmo continuo. I team di Formula Uno del Regno Unito stanno anche contribuendo alla produzione di migliaia di ventilatori di cui il Servizio Sanitario Nazionale ha disperatamente bisogno.

Secondo la Johns Hopkins University, nel Regno Unito si sono verificati 55.242 casi confermati di coronavirus con almeno 6.159 decessi .

La F1 licenzia il personale

La Mercedes offre una rara notizia positiva in una stagione di F1 altrimenti caotica che deve ancora iniziare ufficialmente.

La Formula Uno ha anche annunciato di aver messo in cassa integrazione temporanea il 50% del suo personale e l'amministratore delegato Chase Carey subirà una significativa riduzione volontaria dello stipendio come parte delle misure per ridurre i costi durante la pandemia.

Il licenziamento del personale durerà due mesi, fino alla fine di maggio, e significa che i dipendenti riceveranno l'80% del loro stipendio attraverso un programma di salvataggio finanziario introdotto dal governo britannico.

I direttori e i dirigenti della F1 hanno tutti accettato volontariamente di subire una riduzione dello stipendio del 20%.

Tre scuderie - McLaren, Williams e Racing Point - hanno già messo in cassa integrazione parte della loro forza lavoro, e anche i piloti dei rispettivi team hanno subito una riduzione dello stipendio.

La stagione deve ancora iniziare

Martedì scorso, il Gran Premio del Canada, che si sarebbe dovuto tenere il 14 giugno, è diventato la nona gara interessata in questa stagione. Il suo rinvio significa che la prima gara in programma a non essere rinviata o cancellata è il Gran Premio di Francia del 26 giugno.

Le gare di Australia e Monaco sono già state annullate e altre sei sono state rinviate finora: Bahrain, Vietnam, Cina, Paesi Bassi, Spagna e Azerbaigian.

Le regole di questo sport prevedono un minimo di otto gare per definire una stagione come Campionato del mondo e gli organizzatori stanno lavorando a un calendario ridotto di 15-18 eventi.

Questa notizia è stata aggiornata per chiarire che gli ausili per la respirazione saranno resi disponibili gratuitamente per aiutare i sistemi sanitari di tutto il mondo, anziché essere consegnati specificamente agli operatori sanitari del NHS.

