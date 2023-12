La storia in evidenza

Il team Andretti spera di "mischiarsi con i grandi" in Formula E

Andretti è alla sua quarta stagione di Formula E

Famiglia americana famosa nel mondo del motorsport

Spera di raggiungere la vetta del campionato elettrico

Tre generazioni della famiglia americana hanno gareggiato in tutto lo spettro delle corse, dalla Formula Uno alla Indy Car, dalla NASCAR alla Formula E.

Mario Andretti è il nome più familiare, una forza dominante in F1 che ha vinto il campionato del mondo nel 1978 - l'ultimo americano a riuscirci, e l'ultimo a vincere una gara con la vittoria nel Gran Premio d'Olanda del 1978.

Ha vinto anche quattro titoli Indy Car, ha conquistato la Indy 500 nel 1969 e vanta 111 vittorie su 879 partenze in carriera in tutte le competizioni; non sorprende che il nome Andretti incomba sul motorsport.

Il figlio Michael ha portato la bandiera Andretti negli anni '80 e '90, guidando soprattutto nel campionato CART, che ha vinto nel 1991. Le sue 42 vittorie in gara lo rendono il terzo pilota di maggior successo nella storia delle ruote scoperte americane, e lui lo definisce il suo risultato più orgoglioso.

"Avere un nome come Andretti è ovviamente qualcosa con cui siamo cresciuti e di cui siamo molto orgogliosi", ha dichiarato alla CNN Michael, il cui figlio Marco guida nel team Andretti Indy Car.

"Mio padre ha iniziato. Ha fatto tutto quello che si poteva fare per ottenere risultati nelle corse e noi abbiamo voluto portarlo avanti. È stato davvero bello per noi poter continuare a portare avanti il nome".

Odissea elettrica

Vincere come singoli è una cosa, vincere come squadra è diventata una tendenza di famiglia.

Andretti Autosport, di proprietà di Michael dal 2009, è una forza dominante nella Indy Car con quattro campioni della serie Indy Car e cinque vincitori della Indy 500, tre dei quali nelle ultime quattro gare.

Negli ultimi anni, tuttavia, il nome Andretti è entrato in un nuovo territorio.

Il team, che partecipa alla Formula E da quando la serie di gare completamente elettriche è iniziata nel 2014, ha imparato rapidamente a fare la differenza.

"Come squadra, siamo fondamentalmente un piccolo gruppo, un piccolo team privato che si confronta con alcuni dei più grandi, come Renault, Jaguar e Mahindra, che hanno budget cinque, sei, dieci volte superiori ai nostri", dice Michael.

"È un po' difficile, per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di un costruttore come BMW per essere più competitivi. Spero che nella quinta stagione [la prossima] saremo in grado di misurarci con i grandi".

Qualcosa di nuovo

I risultati in pista sono stati costanti. Nei tre precedenti campionati di Formula E, Andretti si è piazzato due volte al settimo posto e una volta al sesto nella classifica a squadre.

Quest'anno la squadra è guidata dal pilota portoghese Antonio Felix da Costa, il cui miglior risultato finora è stato un sesto posto nella gara di apertura della stagione a Hong Kong.

Un campionato giovane rispetto ai suoi rivali, come si colloca la Formula E rispetto ai suoi avversari?

"Se penso che la Formula E prenderà il sopravvento sulla Formula Uno e sulla Indy Car? Non lo so, non credo che sia questo l'obiettivo della Formula E. La Formula E è una cosa a sé stante", dice Andretti.

"Quando si viene a un evento di Formula E bisogna aprire la mente, perché è molto diverso.

"Non c'è il suono forte o cose del genere, ma è qualcosa di nuovo, è una nuova tecnologia, quindi bisogna venire con la mente più aperta e penso che una volta arrivati qui si capisca e ci si appassioni".

