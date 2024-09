Il tastierista dei The Cure annuncia pubblicamente la diagnosi di cancro

Roger O'Donnell, noto come tastierista dei The Cure, ha recentemente rivelato di lottare contro una grave malattia - una "forma molto rara e aggressiva di linfoma". In un post sincero su Instagram, il musicista ha ammesso di aver ignorato i segni della sua malattia per un po' di tempo. Dopo aver cercato cure mediche, ha ricevuto la devastante notizia.

O'Donnell ha trascorso i seguenti undici mesi sotto la cura dei migliori specialisti, ricevendo trattamenti e persino consultando team responsabili dello sviluppo dei farmaci utilizzati. Il suo viaggio si è concluso con la radioterapia, e ora è fiero di annunciare che sta "bene" e la prognosi è "fantastica". Ha scherzosamente definito il cancro come la "mietitrice" che cercava di bussare alla sua porta, ma lui ha scelto di ignorarla.

Settembre segna il "Mese della Consapevolezza del Cancro del Sangue", un momento in cui il cancro del sangue viene portato alla ribalta e si sensibilizza sulla malattia e sui suoi trattamenti. O'Donnell crede che questo sia il momento giusto per avviare un dialogo su queste malattie. Nel 2019, il precedente batterista dei The Cure, Andy Anderson, ha perso la vita a causa del cancro all'età di 68 anni.

Non trascurare i sintomi

O'Donnell esorta i suoi fan a non trascurare i sintomi, come ha fatto lui, poiché la diagnosi precoce del cancro aumenta significativamente le possibilità di guarigione. Incoraggia i suoi follower a fare un controllo se sospettano anche solo un leggero problema di salute.

Inoltre, li esorta a sostenere chiunque stia attraversando un momento difficile, poiché ogni parola di incoraggiamento conta. Esprime la sua gratitudine verso i suoi medici, che definisce "vere rockstar", insieme allo staff infermieristico, alla famiglia e agli amici. Ha un posto speciale nel suo cuore per la sua compagna Mimi, riconoscendo le sfide che comporta essere dall'altra parte.

La musica è sempre stata una fonte di conforto per O'Donnell durante il suo viaggio, offrendo sollievo durante i momenti più difficili. Nonostante la sua malattia, continua a trovare ispirazione nelle melodie, creando un nuovo album che riflette la sua resilienza e forza.

