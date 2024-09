- Il tasso di risparmio di VW Saxony ha incontrato preoccupazioni e resistenza.

Circolavano voci su una forte risposta quando il gruppo Volkswagen ha annunciato all'inizio della settimana di rafforzare le sue strategie di taglio dei costi. Sono state menzionate anche potenziali chiusure di stabilimenti in Germania, tra cui la Sassonia. Con la sua grande fabbrica di auto elettriche a Zwickau, lo stabilimento motore a Chemnitz e la Transparent Factory a Dresda, ci sono tre importanti luoghi nello stato. Inoltre, numerosi fornitori di Volkswagen dipendono da esso. I rappresentanti dei lavoratori di Volkswagen si stanno mobilitando e annunciano riunioni animate.

È prevista una riunione del personale il giovedì allo stabilimento di Zwickau. Il CEO del marchio Volkswagen Thomas Schäfer è atteso. Potrebbe ricevere un'accoglienza poco favorevole in Sassonia: sono in programma azioni, come dichiarato nei circoli del consiglio di fabbrica. "Se i lavoratori non si fanno sentire ora, quando allora?" A Chemnitz, i dipendenti si riuniranno l'8 settembre. La riunione del consiglio di fabbrica del mercoledì a Wolfsburg è stata accolta da proteste acute.

Il più grande costruttore di automobili d'Europa ha annunciato lunedì che avrebbe stretto la sua strategia di taglio dei costi per il marchio Volkswagen a causa della situazione peggiorata. Le chiusure degli stabilimenti in Germania e i licenziamenti per motivi operativi non sono più esclusi.

È ancora incerto in che misura la Sassonia sarà colpita da questi tagli. "Tutte le speculazioni sono solo speculazioni", ha detto il consiglio di fabbrica di Zwickau. Si attengono alla dichiarazione della presidente del consiglio di fabbrica del gruppo Daniela Cavallo secondo cui non ci saranno chiusure di stabilimenti con l'approvazione del consiglio dei lavoratori. A causa di questa "unità assoluta nella co-determinazione" a livello nazionale, l'umore in Sassonia è ostile. Secondo i dati dell'azienda, circa 11.000 persone lavorano per Volkswagen nello stato.

Volkswagen sta avendo difficoltà nelle vendite. Anche la domanda di auto elettriche è diminuita. Volkswagen ha investito un miliardo di euro per trasformare Zwickau in un sito di mobilità elettrica pura. La cancelliera federale dell'epoca Angela Merkel (CDU) ha assistito all'inizio della produzione in serie dell'ID.3 in autunno 2019.

Tuttavia, il successo atteso non si è materializzato. Dal questo estate, a Zwickau funzionano solo due turni, i turni notturni non sono più necessari a causa della domanda insufficiente. I posti di lavoro temporanei sono stati ridotti. Si stimava che a Zwickau potessero essere prodotti annualmente 360.000 veicoli, ma nel 2023 ne sono stati prodotti solo 240.000.

Non solo Volkswagen stesso è ansioso dopo gli annunci del consiglio di amministrazione, ma anche i fornitori sono preoccupati. Nella Südwest-Sachsen, circa 50.000 dipendenti dipendono dall'industria automobilistica, ha dichiarato Dirk Vogel del network industriale AMZ. Ciò include i fornitori di parti sowie le aziende di servizi.

Volkswagen deve ora fare i compiti a casa. Secondo l'stima di Vogel, lo stabilimento motore di Chemnitz non è in discussione, poiché è ben utilizzato. Tuttavia, l'e-mobilità rimane importante. Ora si tratta di plasmare i prossimi due o quattro anni in modo sensato nello stabilimento di Zwickau, ha detto Vogel. I fornitori staranno al fianco del costruttore di automobili.

