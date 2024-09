Il tasso di povertà in Argentina supera il 50%, a causa delle misure di austerità dell'amministrazione.

Il tasso di povertà in Argentina è schizzato quasi al 53% durante la prima metà dell'anno, secondo i dati recenti, evidenziando gli effetti duri delle severe misure di austerità del presidente Javier Milei. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 41,7% alla fine dello scorso anno e più del doppio del 26% registrato sette anni fa, dimostrando l'impatto finanziario delle crisi economiche ricorrenti sui cittadini argentini.

I dati mettono in evidenza il dolore immediato causato dai tagli al budget di Milei, mirati a risolvere un deficit fiscale profondo. L'Argentina si trova attualmente in una situazione economica difficile e l'inflazione rimane elevata, anche se ci sono stati segni di miglioramento.

"Da quando questo governo è entrato in carica, i posti di lavoro sono scomparsi", ha dichiarato Irma Casal, una residente di 53 anni di Buenos Aires che lavora in diversi lavori come raccoglitrice di rifiuti, cartone e muratrice, ma continua a fare fatica economicamente. "Lavoriamo il doppio per meno e dobbiamo continuare a farlo".

Le misure di austerità di Milei sono state celebrate dai mercati finanziari e dagli investitori per aver migliorato la salute fiscale dello stato dopo anni di deficit, ma hanno anche portato il paese in recessione, nonostante i segnali di una possibile ripresa economica.

L'osservatorio della Catholic University of Argentina (UCA) ha previsto che il tasso di povertà è salito al 55,5% nel primo trimestre dell'anno, poi è sceso al 49,4% nel secondo trimestre, con una media di povertà del 52% nella prima metà di quest'anno.

"Qualsiasi livello di povertà è brutto", ha detto Agustín Salvia, direttore dell'Osservatorio UCA, riconoscendo l'impatto iniziale delle politiche di Milei, ma menzionando miglioramenti negli ultimi mesi.

Il governo argentino ha eliminato alcuni programmi di welfare e ridotto l'aiuto alle mense, ma sostiene di aver anche ampliato due importanti programmi di welfare, l'assegno universale per i bambini e il programma della Carta Alimentare, che aiutano direttamente le famiglie.

"Stiamo facendo tutto, tutto per modificare questa situazione", ha detto il portavoce del presidente Manuel Adorni durante una conferenza stampa del giovedì, incolpando i governi precedenti per aver lasciato dietro "esplosivi" economici che Milei sta cercando di disinnescare.

Le misure di austerità del presidente Milei mirate a migliorare la salute fiscale dell'Argentina hanno anche portato alla chiusura di attività a causa delle difficoltà economiche. La terminazione dei programmi di welfare e la riduzione dell'aiuto alle mense hanno ulteriormente aggravato i proprietari

